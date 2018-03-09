民調：38％民眾認民進黨最願意給女性參政機會

民進黨婦女部主任蔡宛芬公布婦女議題民調結果，民進黨在幾個相關議題的民調都優於國民黨。（鄭任南攝）

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民進黨副秘書長徐佳青（圖）與婦女部主任蔡宛芬，公布婦女議題民調結果，民進黨在政策支持度、長照、食安、婦女需求、托育及女性參政機會幾個相關議題的民調都優於國民黨。（鄭任南攝）

國民黨今年年底縣市長選舉，派出7名女戰將，但民進黨掛零，不過狹著民進黨出了兩位女性正副總統，民進黨中央今發布婦女議題民調中，有3成8的民眾認為民進黨最願意給女性參政的機會，比居次的國民黨，多了近3成。

民進黨9日發布婦女相關議題民調，民調顯示，在婦女關心的食安、長照、安居緝毒、幼兒園公共化及育兒津貼政策上，皆獲得約8成9到9成3不等的支持度。

民進黨婦女部主任蔡宛芬表示，很開心這些努力都被台灣婦女看見，也願意支持，對於這樣的支持民進黨會繼續努力，也會繼續修正、調整，希望提出的政策都是婦女最需要的。

民調顯示，民進黨執政後的長照政策、托育政策或是食安政策上，都有超過3成7的民眾認為，民進黨做得比國民黨還要好；也有3成8的民眾認為民進黨比起國民黨等其他政黨，最願意給女性參政的機會；同時，也有3成的民眾認為民進黨比其他政黨要更重視婦女的需求。

民調也顯示，4成1的民眾認為，民進黨在推動長照的政策上，表現的比過去國民黨執政好；在托育政策及食安政策的表現上，也都有超過3成7民眾認可民進黨的表現的比國民黨執政要出色。

這份民調是在3月1日到3日，以電話抽樣完成886位20歲以上女性公民的訪問，在95%的信心水準下，抽樣誤差值為正負3.3%。

(中時)

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