同志不是局外人！申請聽證會旁聽遭駁 同志團體擬提法律救濟

2018年03月09日 13:40 中時 陳彥宇 、 趙雙傑

中選會今將舉行「婚姻應限定在一男一女的結合」，以及「不改變婚姻定義專法」等兩場與同性婚姻、同志權益相關之公投聽證會。對此，婚姻平權大平台上午召開記者會指出，質疑中選會未將同志團體納入會議程序，駁回其以利害關係人身分旁聽之申請，並不符合程序正義，未來不排除採取法律救濟行動。

婦女新知基金會董事、律師林實芳指出，司法院已在日前公布釋字748號解釋，現行《民法》未保障同婚權益已違憲，因此由下一代幸福聯盟所提出的婚姻限定一夫一妻、排除男男與女女婚，主張同婚另定專法，以及在教育上排除與同志相關知識等三項公投提案，明顯違反《憲法》規定。

林實芳強調，司法院釋字185號也已清楚說明，司法院大法官解釋「有拘束全國各機關及人民之效力，各機關處理有關事項，應依解釋意旨為之。」對此，中選會應駁回上述三項公投提案，否則應聲請釋憲，以解決目前憲政爭議。

林實芳也說，大法官給了立法機關2年時間改善現行《民法》違憲之狀況，婚姻平權法案日前已初審通過，但仍未三讀，進行公投形同疊床架屋，徒增社會困擾。

育有兩子的女同志媽媽蘇珊強調，此次公投提案牽涉她與許多同志家庭每天生活的權益，《憲法》理應保障同志家庭的權利與生活；既然公投提案內容將影響同志與同志家庭，為什麼不能以利害關係人身分旁聽？她不能接受反同團體主張交付全民決定。

蘇珊也抨擊，相關公投提案動機明顯，除了阻擋同婚、歧視同志，也剝奪孩子們認識並尊重同志的機會，更質疑反方團體是為了選舉、選票才提案。

現為學生的同志青少年代表小可指出，特別是正值國、高中的學生，有許多被歧視、霸凌的案例。像他自己過去遭到同學嘲笑謾罵「死娘砲」、「噁心」、「去死」等言論，老師卻未制止。雖然性平教育普及，但校園中仍存在對同志的歧視與仇恨，「我們無力反抗」，尋求協助與支持的管道卻很少。

小可說，他並未被教導成為同志，面對自己是否為同志時充滿疑問與不安，但問題並未被回答；學校教育以避而不談的方式，無視同志青少年的存在與權益，並不會使同志消失，性平教育也不會因此培養出更多同志。

「同志不是局外人！公投要聽證！」婚姻大平台強調，不能接受同志不被列為聽證會的利害關係人，也呼籲中選會應重新審查，倘若結果侵害同志權益，更不排除提出訴訟救濟。

中選會昨說明，辦理聽證會目的是為釐清提案人之領銜人所提公投案是否合於《公投法》相關規定；公投提案內容，並非聽證會討論的範圍，因會場空間有限，將另闢旁聽室開放20位民眾同步收看轉播，旁聽民眾無法進入聽證會現場陳述意見。

(中時)