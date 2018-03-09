NBA》布朗重摔倒地 塞爾提克驚魂未定贏球晉級

2018年03月09日 11:48 中時電子報 黃及人

眼見主力後衛傑倫布朗重摔倒地，隨後自行走入休息室治療，驚魂未定的塞爾提克，仍以117比109力挫地主灰狼，宣告成為東區第2支晉級季後賽隊伍，就連「小皇帝」詹姆斯都發推鼓勵，「替布朗祈禱！很高興你能自己走出球場。」

一度取得17分領先的塞爾提克，卻在第3節還剩1分31秒，目睹最不想看到的場面，布朗漂亮切入扣籃取分，卻因沒有抓緊籃框，整個人直接背部狠狠著地，當場痛苦躺地不起，幸好他隨後慢慢站了起來，且靠自己力量走進休息室。

畢竟帥哥射手海沃德在開幕戰嚴重扭傷腳踝的陰影仍存，情緒大受衝擊的塞爾提克，末節竟被灰狼追到只差5分，幸好厄文、荷福德、洛席爾等人及時找回外線手感，幫助塞爾提克再把領先差距拉開，沒讓灰狼有機會上演逆轉秀。

厄文拿下23分、8助攻、7籃板及2抄截，荷福德也有20分、8籃板及6助攻，馬可斯莫里斯17分，布朗因傷退場之前，先發打了28分鐘，貢獻14分、5籃板，接下來只能希望他的傷勢並無大礙，否則綠衫軍士氣勢必大受打擊。

灰狼則以比利查攻下生涯新高30分表現最佳，泰吉布生18分，唐斯與克勞佛各有15分，威金斯與傑夫格林各拿13分，剛加盟灰狼穿上25號球衣的羅斯，並未獲得上場機會，只能等灰狼12日主場遭遇勇士之戰再說。

(中時電子報)