大巨蛋案 李述德律師質疑檢方隱瞞事實

大巨蛋圖利案李述德(右)出庭否認圖利。（王己由攝）

友善列印
中時

遠雄承攬大巨蛋爭議，前財政部長李述德，被控在台北市府財政局長任內圖利遠雄集團30億，台北地方法院9日開庭，李述德否認起訴犯罪事實，做無罪答辯。李的律師說，遠雄集團因大巨蛋案虧損幾百億，沒有得利何來圖利？簽約是在甄審會通過後兩年，「兩年過程中發生什麼事，起訴書是否有隱瞞事實？」

北檢偵辦遠雄集團承攬大巨蛋案爭議，去年10月底偵結起訴李述德涉犯圖利罪，並求刑10年，

因限制出境和被限制閱卷問題，直到今(9)日上午，才正式實質審理李述德部分。李一如先前，不承認檢方起訴犯罪事實，指他在北市府財政局長任內與遠雄集團議約時，未堅守市府立場，諦約內容偏坦廠商，他說，沒有圖利意圖，只是盡心盡力為台北市府處理事情、追求最大福祉。

李的辯護律師直言，李述德沒有圖利遠雄的事實，反而是增加北市府的權利，且遠雄集團在大巨蛋案中，就目前來說實際已虧了幾百億，遠雄並沒有得利，也就沒有構成圖利罪的要件。

律師還說，廉政署前年曾函覆北檢，指李述德等人並未違反貪汙治罪條例，且大巨蛋早在2004年9月30日獲甄審委員會通過，為什麼直到2006年9月30日才簽約，「這兩年過程中發生什麼事，起訴書是否有隱瞞什麼事實？」法官庭末諭知改期4月27日再再開準備程序庭。

(中時)

中市發生酒駕車禍 小貨車翻覆3… 緣分！少女當年拍照入鏡的「路人…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。