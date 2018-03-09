大巨蛋案 李述德律師質疑檢方隱瞞事實

2018年03月09日 12:16 中時 王己由

遠雄承攬大巨蛋爭議，前財政部長李述德，被控在台北市府財政局長任內圖利遠雄集團30億，台北地方法院9日開庭，李述德否認起訴犯罪事實，做無罪答辯。李的律師說，遠雄集團因大巨蛋案虧損幾百億，沒有得利何來圖利？簽約是在甄審會通過後兩年，「兩年過程中發生什麼事，起訴書是否有隱瞞事實？」

北檢偵辦遠雄集團承攬大巨蛋案爭議，去年10月底偵結起訴李述德涉犯圖利罪，並求刑10年，

因限制出境和被限制閱卷問題，直到今(9)日上午，才正式實質審理李述德部分。李一如先前，不承認檢方起訴犯罪事實，指他在北市府財政局長任內與遠雄集團議約時，未堅守市府立場，諦約內容偏坦廠商，他說，沒有圖利意圖，只是盡心盡力為台北市府處理事情、追求最大福祉。

李的辯護律師直言，李述德沒有圖利遠雄的事實，反而是增加北市府的權利，且遠雄集團在大巨蛋案中，就目前來說實際已虧了幾百億，遠雄並沒有得利，也就沒有構成圖利罪的要件。

律師還說，廉政署前年曾函覆北檢，指李述德等人並未違反貪汙治罪條例，且大巨蛋早在2004年9月30日獲甄審委員會通過，為什麼直到2006年9月30日才簽約，「這兩年過程中發生什麼事，起訴書是否有隱瞞什麼事實？」法官庭末諭知改期4月27日再再開準備程序庭。

(中時)