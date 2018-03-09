死亡重罪取消追訴期 侯友宜：太好的事情！

2018年03月09日 12:16 中時 葉書宏

新北市長參選人侯友宜今（9日）上午10時許與市議員陳錦錠、前立委張慶忠在中和區舉辦座談會。（葉書宏攝）

新北市長參選人侯友宜今（9日）上午10時許與市議員陳錦錠、前立委張慶忠在中和區舉辦座談會。（葉書宏攝）

新北市長參選人侯友宜今（9日）上午10時許與市議員陳錦錠、前立委張慶忠在中和區舉辦座談會。（葉書宏攝）

新北市長參選人侯友宜今上午10時許與市議員陳錦錠、前立委張慶忠在中和區舉辦座談會，地方里長、協會社團代表紛紛出席，現場將近200百人，關於刑法修正草案，重罪可不受追訴權時效的限制，侯友宜直言，「是一件太好的事情！」

行政院院會8日通過法務部提出的刑法部分條文修正草案，未來最重本刑為死刑、無期徒刑或10年以上有期徒刑之罪，且發生死亡結果者，可不受追訴權時效的限制。對此，侯友宜表示，隨著時間、新科技發展，會有新事證出現，對還原真相、追求正義，「是一件太好的事情！」檢警追求真相的態度永遠不變。

媒體關心侯友宜是否會親自出席國民黨初選協調，他表示，沒有預設立場，先由辦公室主任謝政達代表，一切以團結為重，協調過程中，會和參選人協商，時間表一切依照黨的遊戲規則。

他說，擔任副市長期間也代理過市長，一點都不擔心辯論，重要是市民了解多少，其他縣市辯論刀刀見骨，造成更大的分裂，一切以團結為主，市政發表的方式有很多，如：網路、臉書、電視等。

周錫瑋陣營質疑侯友宜利用市議員、里長造勢，侯友宜回應，拜訪里長、市議員是為了聽取民意，把地方與市政相結合，一切以市政推動為最重要的，另外，他也提到關於319槍擊案，已經說過太多次，藍綠執政都重啟調查多次，一切以專業論專業，有新事證可以提出來，追求真相永遠是自己的本性。

(中時)