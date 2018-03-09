取代父親蒲美蓬 新版十世王泰銖下月初問世

泰國央行昨日公布，新版以現任國王瓦集拉隆功為圖像的泰銖鈔票樣板。（圖/路透社）

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中時電子報

據曼谷郵報（Bangkok Post）報導，泰國中央銀行（Bank of Thailand）於昨日公布新版泰王肖像鈔票樣張，將在4月6日「卻克里王朝奠基日」（Chakri Memorial Day）正式發行，讓印有現任國王瓦集拉隆功（King Maha Vajiralongkorn）肖像的泰銖，逐步取代其父親蒲美蓬（King Bhumibol Adulyadej）的版本。

這項消息出爐後，也讓泰國市面上，部份以老國王為主題的鈔票，成為炙手可熱的搶手收藏品，其中最珍貴的一款，屬於1元與20元的限量版紙鈔，最高已喊價至每張40萬泰銖（約37.4萬台幣）的天價。從1948年開始發行第一版的蒲美蓬版泰銖，因為流通時間長且版本眾多，許多具有特殊連號、色系的版本，都成為收藏家尋獵的目標。

面額較小的泰銖新鈔，將於下月6日開始發行。（圖/路透社）

新版500與1000泰銖鈔票，則將在7月28日國王生日當天發行。（圖/路透社）

泰國央行行長威拉泰（Veerathai Santiprabhob）表示，4月份問世的新鈔，將以20、50與100泰銖為主，而面額較大的500與1000泰銖則在國王生日（7/28）發行。鈔票將以現任國王瓦集拉隆功身穿空軍制服為正面，背面則挑選王朝中重要的君王，每一版兩君王並列；而7月發行的1000泰銖背面，現任國王將與父親共同出現。

(中時電子報)

文章來源：First new banknotes featuring King out on Chakri Day

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