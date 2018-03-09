《全台最速報》蕭淑麗挖綠牆角 結合無黨勢力

《全台最速報》蕭淑麗挖綠牆角 結合無黨勢力

友善列印
中時電子報
綜合報導

◎蕭淑麗挖綠牆角 結合無黨勢力

嘉義市小英之友會副會長邱楹棟9日起投效市議長蕭淑麗，擔任嘉義市議會機要祕書，邱楹棟一向力挺泛綠陣營，而蕭淑麗自藍營退黨參選嘉義市長，積極尋求無黨籍政治人物的支持，此次挖綠營牆角，對選情的影響有待觀察。

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北農事件引發北市府、農委會互相指責，但台北市長柯文哲從一開始態度強硬，稱「那你（農委會）下來指導啊」，現在轉趨和緩，是否不想因此再與中央槓上，影響年底選舉？柯文哲今表示，出事把事情解決就好，不要每次都找一個女巫來燒、責任推來推去。

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◎苗縣為企業與勞工媒合 拚全國最低失業率

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(中時電子報)

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