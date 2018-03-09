《全台最速報》蕭淑麗挖綠牆角 結合無黨勢力

2018年03月09日 12:07 中時電子報 綜合報導

◎蕭淑麗挖綠牆角 結合無黨勢力

嘉義市小英之友會副會長邱楹棟9日起投效市議長蕭淑麗，擔任嘉義市議會機要祕書，邱楹棟一向力挺泛綠陣營，而蕭淑麗自藍營退黨參選嘉義市長，積極尋求無黨籍政治人物的支持，此次挖綠營牆角，對選情的影響有待觀察。

◎對農委會態度放軟因選舉？柯：把問題解決就好

北農事件引發北市府、農委會互相指責，但台北市長柯文哲從一開始態度強硬，稱「那你（農委會）下來指導啊」，現在轉趨和緩，是否不想因此再與中央槓上，影響年底選舉？柯文哲今表示，出事把事情解決就好，不要每次都找一個女巫來燒、責任推來推去。

◎綠營傳推出重量級人選迎戰 侯友宜：做自己最重要

剛辭去新北副市長的侯友宜，馬不提蹄走訪基層，8日先參與土城區五穀先帝廟高麗菜義賣活動，以實質行動力挺菜農，隨即轉往新莊，與市議員劉美芳共同發表保障婦女權益宣言，誓言成為婦幼保護者，面對綠營傳推派重量級人物迎戰，侯友宜則回應「做自己最重要！」

◎苗縣為企業與勞工媒合 拚全國最低失業率

苗栗縣政府預定17日在頭份尚順育樂世界中央廣場，辦理2018年「旺旺招財得薪應手」就業博覽會，提供廠商與勞工朋友就業媒合的平台。苗栗縣去年失業率3.6％為全國第二低，期再增加就業機會，力拚最低失業率幸福城市。

(中時電子報)