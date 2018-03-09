比照太陽花？獨派要求賴揆撤告潑漆學生

2018年03月09日 12:16 中時 朱真楷

參與潑漆行動的羅宜表示，潑漆是要凸顯在當代依舊有威權陵寢。（朱真楷攝）

台灣北社召開記者會，聲援對蔣公陵寢潑漆的學生，強調學生是在替政府執行轉型正義的英雄，而潑漆是非常溫和的非暴力抗爭，且學生還特別將陵寢前的十字架拿開，展現對宗教尊重。因此，這是很單純的潑漆事件，不是殺人放火、侵門踏戶，司法機關不該拘提學生；而行政院長賴清德更應要求國防部退回告訴，別再興訟，藉此確實落實轉型正義。

北社剛剛邀請自由台灣黨黨主席蔡丁貴，及上周參與慈湖潑漆行動的輔大學生會學權部部長羅宜、美麗島事件當事人陳婉真、牧師鄭國忠、台大研協會會長王昱鈞、台大學代會代表林謙，以「落實轉型正義、拒絕政治辦案」為訴求召開記者會。

參與潑漆行動的羅宜表示，檢察官用刑法246條對他們進行偵辦，但過去從未有人因為這條法律被判刑，因此，他們認為這條法律只是用來鞏固威權場所，有違憲之虞。

羅宜強調，他們的行動是要凸顯在當代依舊有威權陵寢，台灣自詡為民主，就不應崇拜蔣介石陵寢，這是他們無法接受的，應該要清除、廢止。

羅宜也說，行政院長賴清德說他無法接受潑漆這樣的事情，這種邏輯相當荒謬，呼籲政府不要掩飾對威權的癡戀，也希望全台灣都能支持潑漆行動，與他們一起捍衛轉型正義，落實轉型正義。

潑漆學生的委任律師何朝棟表示，他有三點理由認為學生無罪。第一，檢方偵辦此事的三條罪名分別是毀損、妨礙公務，及公然侮辱公眾紀念處所，問題是，慈湖真的是公共紀念處所嗎？慈湖的設置有法源依據嗎？同時，毀損罪是告訴乃論，到底誰是這起事件的被害人？是蔣家後代嗎？還是國防部後備司令部？

何朝棟說，在妨礙公務部分，既然慈湖的設置沒有法源依據，那當然不涉及妨礙公務的問題。至於毀損罪部分，他強調，當年林全擔任行政院長時，撤銷對318學運參與者「侵入住宅罪」的告訴，所以，希望賴清德要盡快要求國防部也退回對潑漆學生的告訴，落實轉型正義，別再興訟。

美麗島事件當事人陳婉真則聲援潑漆學生表示，20多年前他也想去慈湖「鞭屍」，但是因為當時還沒有高鐵，就沒有去做這樣的事情，「真的很抱歉，以前我們沒有做到，讓學生今天受到這樣的糟蹋」。

陳婉真也強調，賴清德說無法認同潑漆行為，問題是，促轉條例明明已經通過，結果賴清德還用這種觀念在治國，讓他們非常憤怒。

牧師鄭國忠則說，學生潑漆是非常溫和的非暴力抗爭，有沒有人因此受傷？沒有！有沒有人有任何損失？沒有！而且，這群學生還特別將陵寢前的十字架移開，更是展現對宗教的尊重。

鄭國忠也提出三點呼籲，第一，呼籲檢察官要秉持政治良知，不是刻意找法辦學生；；第二，呼籲政府趕快執行轉型正義條例，因為這些學生是在替政府執行轉型正義，他們是英雄，不該被抓進去；第三，蔣家後代，要好好考慮讓祖先入土為安，別再造成人民的衝突。

鄭國忠說，蔣家說自己是基督徒，基督徒不該有偶像崇拜的，「我想你們的祖先也不願意，趕快入土為安。」

(中時)