心血管病非男性專屬　孕婦血壓飆破200中風

醫師提醒，女性應從年輕起培養運動習慣，降低心血管疾病風險。（倪浩倫攝）

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醫師提醒，女性應從年輕起培養運動習慣，降低心血管疾病風險。（倪浩倫攝）

讓很多人認為「心血管疾病是男性的事情」，但包括更年期後、或懷孕期的女性，都有極高機率罹患心血管疾病。一名懷孕的女性，在某次的連假過後回診時，赫然發現血壓飆至210／130毫米汞柱，立刻安排住院，卻在當下出現腦中風，幸在緊急剖腹產後母嬰均安；醫師指，女性每年因心血管疾病死亡者，更是婦癌的4倍，不可不慎。

收治該病例的台灣婦產科醫學會秘書長黃閔照說，女性體內的心血管，平時有受到荷爾蒙保護，自然容易忽略心血管疾病，但當懷孕時、荷爾蒙分泌會出現改變，容易併發妊娠高血壓，對於過了更年期、沒有荷爾蒙的女性，血管彈性更會變差，均會提高罹患心血管疾病風險，。

心血管疾病可能比包括乳癌在內的婦癌更可怕，近10年來，女性每年死於心血管疾病人數，逼近婦癌4倍；衛福部國健署副署長陳潤秋說，就算放大至因「各種癌症」過世的女性，2016年人數也為1.8萬多人，仍遠低於同年因心血管疾病過世的2.3萬多人。

陳潤秋進一步表示，統計發現，40~64歲女性，罹患高血壓比例約23％，然而一旦過了65歲、也就是過了更年期後，罹患高血壓的比例瞬間飆升至63.5%，而高血糖、高血脂也有相同的狀況，如此將提高引發冠心症、腦中風的機率；她提醒，國健署現補助40~64歲民眾，每3年1次身體健康檢查，65歲以上則每年補助1次，民眾應善用資源，提早確認自己有無三高並早期治療。

台灣婦產科醫學會理事長郭宗正說，運動能促進血液循環、改善膽固醇濃度、避免高血壓、舒張壓力，但我國僅2成婦女有規律運動習慣，呼籲女性應從年輕養成運動習慣，無論是到健身房運動，還是爬山、健走，只要每天有運動，就能有效預防心血管疾病。

為提高國人對婦女罹患心血管疾病的警覺，台灣婦產科醫學會和台灣女人連線，今響應全球舉辦「為女著紅、為你心動」的活動，鼓勵婦女培養運動習慣、重視心血管的健康。

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