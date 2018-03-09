相約談判放鳥 黑幫份子攔車砍人

19歲張姓男子等5人當街遭砍，警方獲報到場蒐證。（葉書宏翻攝）

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19歲張姓男子等5人當街遭砍，警方獲報到場蒐證。（葉書宏翻攝）
19歲張姓男子等5人當街遭砍，警方獲報到場蒐證。（葉書宏翻攝）
19歲張姓男子等5人當街遭砍，警方獲報到場蒐證。（葉書宏翻攝）
19歲張姓男子等5人當街遭砍，警方獲報到場蒐證。（葉書宏翻攝）
永和相約談判放鳥 黑幫份子攔車砍人

19歲張姓男子、16歲羅姓少年、17歲陳姓少年、17歲邱姓少年、17歲翁姓少年今（9日）凌晨0時許，分騎4部機車行經新北市永和區環河東路，停等紅燈之際，突然遭4輛自小客車攔阻，車內一群人持刀械、棍棒下車，朝5人追砍，張男遭砍後騎車到700公尺外的路檢點向警員求救，所幸5人送醫後無生命危險，警方循線逮捕21歲邵姓主嫌等9人，正擴大偵辦中。

警方調查，張男等5人騎機車行經永和區環河東路、光復街口，在橫移門旁停等紅燈，突然遭分乘4輛自小客車攔阻，10餘名男子持西瓜刀及棍棒朝他們追砍，張男遭砍後騎車逃逸，約700公尺外環河西路、文化路口有警察路檢點，他立即向警員求救。

警網立即趕往現場，但行凶嫌犯已駕車逃逸，所幸5人送醫後無生命危險，警方調閱監視器畫面鎖定車牌，循線逮捕邵姓主嫌等9人到案，其他嫌犯陸續偵辦中。

張男等人遭砍後向警方表示，「並不認識對方！」邵嫌到案後卻供稱，雙方本來相約在台北市大稻埕附近談判，張男等人未依約前往，還在臉書中嗆聲「有本事來永和找我們！」另外，邵嫌提到，本來在台北市經營酒吧，去年卻無故遭張男等人砸店、砍人，對方還在臉書上嗆聲「有種來抓我啊！」才會相約談判。

據悉，雙方都是竹聯幫份子，主要活動在台北市及新北市新店區，警方訊後依殺人未遂罪嫌，將邵等9人函送法辦，其餘未到案犯嫌陸續偵辦中，警方也將進一步釐清是否有其他糾紛，避免雙方爭議擴大。

(中時)

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