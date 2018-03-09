軍事迷看過來 107年全民國防營區開放時間公布

因應春節加強戰備，空軍第七飛行訓練聯隊30日在台東志航基地舉行聯合作戰操演，F-5型戰機模擬緊急起飛、潛力裝掛等演練。中央社記者裴禛攝 107年1月30日

友善列印
中時電子報

國防部政治作戰局今日公布民國107年全民國防營區開放時程表，今年合計舉辦場營區開放，創下史上新低記錄，從扁政府的一年六十幾場營區開放一路減少到四場，背後也反映出國軍在常年錯誤的募兵制政策下，部隊編現比不足的窘境，在此先天極度不利的條件下，減少開放次數以避免影響戰訓本務是非常合理的決定。

今年的開放場次依序為6月17日配合黃埔校慶，開放陸軍部隊訓練指揮部，7月14日結合臺東熱氣球嘉年華，開放第七飛行訓練聯隊志航空軍基地，8月11日配合「八一四空軍節」，開放第四戰術戰鬥機聯隊嘉義空軍基地，25日配合配合「九二海軍節」，開放蘇澳中正基地。

其中步訓部是在週日開放，欲前往的民眾和軍事迷預定旅館和車票需注意不是週六。

對於開放場次少軍事迷也不用感到太失望，因為每年都還是有一些「隱藏版」開放，例如剛舉辦完的新社櫻花季，4日陸航602旅就有小規模開放。而配合雞籠中元祭，海軍基隆威海營區通常也會有開放，但海軍對中元季開放經常嚴格管制攝影。另外國防部發言人先前有舉辦粉絲部隊參訪活動，也可以經常留意國防部發言人的臉書專頁。

此外，9月27至30日將於高雄展覽館舉辦「第二屆高雄國際海事船舶暨國防工業展」。

據《青年日報》報導，9月2日海軍節的緣由，係紀念民國47年92海戰時，中華民國海軍面對中共海軍，以寡擊眾大獲全勝。亦因92海戰是823戰役中，確保金門得以運補不輟，士氣得以維持，最終獲得勝利的重要關鍵。其作戰過程之激烈，以及海軍官兵英勇表現所寓含的精神，更為我國海軍歌頌至今，以其為海軍節之紀念，再合適不過。

(中時電子報)

文章來源：國軍107年「國防知性之旅－營區開放」規劃表

文章來源：第二屆高雄國際海事船舶暨國防工業展

文章來源：【NAVY小學堂】海軍節的由來

孟加拉請中國大陸改造戰車 性能… 2040年將有重大突破 陸研發核動…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。