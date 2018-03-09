軍事迷看過來 107年全民國防營區開放時間公布

2018年03月09日 12:35 中時電子報 喻華德

國防部政治作戰局今日公布民國107年全民國防營區開放時程表，今年合計舉辦場營區開放，創下史上新低記錄，從扁政府的一年六十幾場營區開放一路減少到四場，背後也反映出國軍在常年錯誤的募兵制政策下，部隊編現比不足的窘境，在此先天極度不利的條件下，減少開放次數以避免影響戰訓本務是非常合理的決定。

今年的開放場次依序為6月17日配合黃埔校慶，開放陸軍部隊訓練指揮部，7月14日結合臺東熱氣球嘉年華，開放第七飛行訓練聯隊志航空軍基地，8月11日配合「八一四空軍節」，開放第四戰術戰鬥機聯隊嘉義空軍基地，25日配合配合「九二海軍節」，開放蘇澳中正基地。

其中步訓部是在週日開放，欲前往的民眾和軍事迷預定旅館和車票需注意不是週六。

對於開放場次少軍事迷也不用感到太失望，因為每年都還是有一些「隱藏版」開放，例如剛舉辦完的新社櫻花季，4日陸航602旅就有小規模開放。而配合雞籠中元祭，海軍基隆威海營區通常也會有開放，但海軍對中元季開放經常嚴格管制攝影。另外國防部發言人先前有舉辦粉絲部隊參訪活動，也可以經常留意國防部發言人的臉書專頁。

此外，9月27至30日將於高雄展覽館舉辦「第二屆高雄國際海事船舶暨國防工業展」。

據《青年日報》報導，9月2日海軍節的緣由，係紀念民國47年92海戰時，中華民國海軍面對中共海軍，以寡擊眾大獲全勝。亦因92海戰是823戰役中，確保金門得以運補不輟，士氣得以維持，最終獲得勝利的重要關鍵。其作戰過程之激烈，以及海軍官兵英勇表現所寓含的精神，更為我國海軍歌頌至今，以其為海軍節之紀念，再合適不過。

(中時電子報)