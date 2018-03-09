公會選舉間被控誹謗 藥師沈采穎道歉賠償後不起訴

2018年03月09日 12:43 中時 張孝義

曾是新黨不分區立委提名人的藥劑師沈采穎，在2017年台北市藥師公會選舉時，在社群網站及群組發言攻擊公會，台北市藥師公會認為沈詆毀公會，提告妨害名譽，台北地檢署偵查期間，雙方達成和解，沈采頗在臉書等社群網站道歉並賠償6萬元，台北市藥師公會因而撤回告訴，北檢將全案不起訴處分。

台北市藥師公會去年改選，當時擔任藥師公會全聯會發言人的沈采穎也積極投入選舉，不過，在選舉過程中，沈采穎卻在LINE通訊軟體的公開社群「01全台藥師聊聊天」、「藥事論壇」及臉書上，公開發表「沒想到北市藥師公會的惡勢力也可以延伸到全聯會，全聯會因為采穎參選北市公會理事長選舉，而要求采穎暫停發言人職位，采穎宣布即時起辭去全聯會發言職位，也心寒全聯會居然畏懼於惡勢力…」。

台北市藥師公會認為沈采穎的發言具體指摘公會為惡勢力，且「公會的惡勢力已延伸到全聯會」、「公會有干涉被告擔任全聯會發言人職位」等不實汙衊文字，讓加入群組的人共見共聞，因此經該公會常務會、理監事會決議，向沈采穎提出妨害名譽公訴。

台北地檢署偵查中，雙方在台北市信義區調解委員會進行2次調解，沈采穎賠償台北市藥師公會6萬元，並在臉書社群網站、LINE通訊軟體的公開社群「01全台藥師聊聊天」、「藥事論壇」張貼道歉啟事後，藥師公會撤回告訴。

由於妨害名譽是告訴乃論之罪，告訴人台北市藥師公會撤回告訴後，北檢依法將沈采穎不起訴處分。

(中時)