2018年03月09日 12:42 中時電子報 王一中

一早起床就聽說，前一陣子拿著飛彈，在台灣頭上亂射一通的北韓領導人金正恩，打算和美國總統川普談一談。這兩大狂人戲演到這裡，終於要見面了，是福是禍，或者又仍是一場戲，看看吧。

不過，稍早之前有關此事的一些言論也因此被證實，川金會談其實早有端倪可尋。

3日在一場華盛頓的年度媒體晚宴上，一向喜歡尋求認同感的川普再度談起了金正恩，並一再強調金正恩是個瘋子狂人，還反問記者，「你們誰會認為他是好人? （Do you think he’s a fine man?）」（當狂人罵別人是狂人，還要這樣問你一句，這算機智問答嗎? ）

不過，他卻出人意外透露了雙方即將會談的一些訊息，當時沒人敢相信。他表示：「順道一提，他們幾天前打電話來，說『我們想談談』。」川普補充說：「我回說，『我們也想談，但你們必須非核，你們必須非核』。」（‘We would like to talk.’ And I said, ‘So would we, but you have to de-nuke, you have to de-nuke.’）

當然，也有另一派的言論認為，這兩個老少配其實一直在演戲，各自利用對掐的機會尋求各自的政治目的，雙方私底下早有熱線。對照川普3日透露的談話內容，這個說法似乎也難以反駁。

好吧，只能說，這水還真是深啊！

(中時電子報)