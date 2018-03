2018年03月09日 12:42 中時電子報 王一中

一早起床就聽說,前一陣子拿著飛彈,在台灣頭上亂射一通的北韓領導人金正恩,打算和美國總統川普談一談。這兩大狂人戲演到這裡,終於要見面了,是福是禍,或者又仍是一場戲,看看吧。

不過,稍早之前有關此事的一些言論也因此被證實,川金會談其實早有端倪可尋。

3日在一場華盛頓的年度媒體晚宴上,一向喜歡尋求認同感的川普再度談起了金正恩,並一再強調金正恩是個瘋子狂人,還反問記者,「你們誰會認為他是好人? (Do you think he’s a fine man?)」(當狂人罵別人是狂人,還要這樣問你一句,這算機智問答嗎? )

不過,他卻出人意外透露了雙方即將會談的一些訊息,當時沒人敢相信。他表示:「順道一提,他們幾天前打電話來,說『我們想談談』。」川普補充說:「我回說,『我們也想談,但你們必須非核,你們必須非核』。」(‘We would like to talk.’ And I said, ‘So would we, but you have to de-nuke, you have to de-nuke.’)

當然,也有另一派的言論認為,這兩個老少配其實一直在演戲,各自利用對掐的機會尋求各自的政治目的,雙方私底下早有熱線。對照川普3日透露的談話內容,這個說法似乎也難以反駁。

好吧,只能說,這水還真是深啊!

