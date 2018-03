強化青年諮詢職涯發展 業界代表開講

2018年03月09日 13:01 中時 吳江泉

勞動部高屏澎東分署青年職涯發展中心(YS)服務地區青年已邁入第6個年頭,3月24日將在高市前金區五福三路21號8樓青年職涯發展中心,以熱鬧的活動「職涯Give Me5 · JOB will be FINE」與青年朋友們一同擊掌、歡慶5週年,當天活動有「傲少年」模擬選才、線上情報站開站儀式及職涯嚮導開講等精彩的職涯活動,讓年輕族群都能「JOB will be FINE」。

YS為歡慶5週年,3月起以一系列豐富的活動暖身,特別企畫「青春職人來獻藝」系列活動,3月11日邀請彩虹屋手創館負責人龔慧君與青年夥伴們製作職涯幸運袋、16日則有愛木記憶工坊創辦人黃逸婷以木質明信片烙畫,與青年一同寫下自己對職涯期許及祝福,並將滿滿的職涯願望裝入幸運袋中,朝向未來職涯目標邁進。

YS成立5年來陪伴許多青年探索職涯方向,5週年慶將邀請這些已萌芽的青年參加「傲少年」模擬選才會,體現「自己驕傲的人生自己賺,自己未來自己爭」,透過活動來大膽秀出及行銷自己,並邀請知名創業部落客暨專業諮商心理師貴婦奈奈、港都電台副總經理翁碧蓮、台虹科技管理處處長陳孟吾、趨勢科技全球人力資源副總經理吳麗娟及國賓飯店人力資源部協理張艷秀等業界代表到場指導同時給予建議,讓青年強化自我行銷能力,增進求職實力。

另外,為讓青年夥伴能有更多元管道獲得最新、最實用的職涯資訊,3月24日當天邀請長官貴賓一同啟用線上情報站,提供如Line@、IG等各種網路平台給青年族群更快速、便利的職涯資訊取得管道,加入YS情報站的朋友,將有機會獲得行李箱造型收納盒,收集你的職涯情報、帶上旅程地圖,讓職涯旅程一路順遂。

「職涯Give Me5 · JOB will be FINE」最後一場活動安排職涯嚮導來開講,知名創業部落客貴婦奈奈將以豐富的人生資歷,提供青年朋友夢想及職涯規劃的啟發,學習經營自我職涯旅程地圖,帶領青年看自己,形塑自我的「職涯品牌」,開闊求職視野,掌握求職脈動與就業趨勢。

高屏澎東分署長程泰運說,回顧過去這5年,YS建立職涯諮詢能見度,強化專業的職涯諮詢品牌形象,積極與高屏澎東轄區25所大專院校及眾多國高中職合作拓展服務據點,與企業更加緊密合作,藉由職場體驗計畫、產業職人交流分享等活動,以共好的角度出發帶領青年朋友在職場上創造自我價值,歡迎青年朋友多加利用勞動部高屏澎東分署青年職涯發展中心(YS)網站或撥07-2313232洽詢。

(中時)