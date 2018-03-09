陸停發對台領隊證 賴清德：這是害台

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中時

旅遊業者透露，從今年1月起，大陸開始不換發帶團赴台的領隊證，由於帶團赴台的領隊證有效期為一年，旅遊業者擔憂今年下半年恐怕「零陸團」。行政院長賴清德表示，應該要用同一標準看待中國大陸對台政策，若陸方日前釋出的 31項對台政策是「惠台」，那停發領隊證就是「害台」，行政院一定會嚴肅面對。

國民黨立委盧秀燕今天在立法院會質詢時指出，鴻海旗下FII昨天獲得中國大陸證監會發審委全票通過IPO案，短短36天就完成A股IPO流程，中國大陸對台「磁吸」手段非常凌厲，政府說要「解決五缺」，恐怕緩不濟急。

賴清德說，這是初步形容的名詞，是否能達到磁鐵吸引效果要再觀察，況且磁鐵的吸引力是有距離的，不必妄自菲薄，中國大陸把利中政策包裝成惠台，我們也有自己實力，要對台灣有信心。

盧秀燕表示，除了給蘿蔔，大陸最近「棍子也齊下」，今年1月大陸開始停發領隊證，下半年恐怕就沒有陸團。賴清德說，這對台灣觀光一定會有影響，但在討論陸對台政策時，解讀一定要公允。陸對台政策一定有其目的，「不是我們叫他不停發他們就不停發。」

賴清德坦言，大陸觀光客已經腰斬一半，但全年觀光客仍維持在一千萬以上，因為政府用新南向，以及對日本、韓國、新加坡等多方行銷台灣。關於大陸提出的惠台或利中政策，政府一定嚴肅面對，下週就會提出31項惠台政策的因應策略。

(中時)

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