霧峰中正路平完工 林佳龍：城鄉平衡

2018年03月09日 12:55 中時 林欣儀

台中市長林佳龍（右3）蹲下身觸摸防滑標線設施，對施工品質滿意。（林欣儀攝）

讓人車行走在路上不必再閃躲坑坑洞洞，台中市政府推動「4年500公里」路平專案，市長林佳龍9日上午視察日前剛完成鋪設的霧峰區中正路2.1公里路段，對工程品質感到滿意，他強調，路平計畫著重城鄉均衡，已成全國模範，未來將持續提升全市道路品質。

看到全新鋪設好的中正路地面平坦，林佳龍特別蹲下身仔細檢查標線設施，他表示，台中道路平坦度連續2年獲內政部評比為全國第一，顯示路平執行效果，在選擇道路方面更注重城鄉均衡，4年500公里可望提前在今年6月達標，接下來也爭取基礎前瞻建設11.5億經費，將讓大小道路平整順暢。

霧峰中正路即台3線一部分，往南串聯國道六號、南投縣草屯鎮，往北則可通達大里、太平地區，車流頻繁，且沿線有霧峰農工、霧峰國小等重要機關學校。建設局指出，前年執行霧峰農工至民權路間的中正路段，這次則鋪設民權街至林森路間路段。

建設局長黃玉霖表示，中正路為交通要道，車流量大，施工時特別選擇單價較高的抗高壓瀝料，比照機場跑道程序、全程監測施工情況，路面標線也採用全國獨創的抗滑標線，務求滿足民眾需求，未來並將針對4年來執行路平經驗進行檢討，提出「台中路平2.0」實施步驟，下半年將著重在景點、老街修復。

(中時)