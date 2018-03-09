中華隊總教練未定 吳志揚：得確定比賽誰辦

2018年03月09日 12:55 中時電子報 蔡銘仁

過往中華職棒的開季活動，多是以大型棒球嘉年華形式進行，中職今年做出改變，今(9日)與台中市政府合作，協同中職四隊球星一同到公園預定地，種下樹苗宣告開季，會長吳志揚期許響應環保做公益，種下29個樹苗，希望中職能跟樹苗一樣，成長茁壯、開花結果。

吳志揚今協同富邦悍將林宥穎、統一獅劉芙豪、Lamigo桃猿陽耀勳及中信兄弟許基宏，前往台中跟台中市長林佳龍率領的台中市府團隊，一起到公園預定地種下樹苗，響應台中市府推行的「八年100萬棵樹計畫」。吳志揚、林佳龍及4名球星，一起拿起鏟子將樹苗種下，完成種樹儀式。

中職新球季開打前，吳志揚先前也到日本跟日本、韓國、澳洲職棒的會長見面。吳志揚表示，這次是難得的中日韓澳四方會長見面，日職跟韓職都是新會長上任，藉這次機會也有跟他們提到冬季聯盟的組隊事宜，同時預告未來四國會增加棒球間的交流。

吳志揚先前連任會長時，曾表示明年中職走到第30年，考慮邀日本武士隊來台打交流賽。吳志揚表示，等到一切準備好了之後，就會跟日職方去提案。明年除了是中職30周年，同時做為2020東京奧運資格賽的「世界12強賽」預賽，也即將開打，據傳預賽會在台灣舉辦。

體育署去年將一級賽事組訓賽權從棒協移交中職，中職打算仿效日本武士隊，另聘專任國家隊總教練，但日韓兩國國家隊總教練都已定案，唯獨中職未定。吳志揚表示，目前有些人選，應該不會是四隊的總教練，也呼籲體育署得先把制度定好，包括比賽到底該誰來辦，至今還沒定案。

中職主導國家隊組訓賽，吳志揚有信心，「之前跟日本武士隊辦交流賽、或是亞洲職棒冠軍爭霸賽等，都是在訓練後勤，球探、情蒐及球員接觸，也都在進行中，照顧球員跟辦比賽，我們有信心做好。」他認為，中職跟體育署人手沒變，要談都可以談，現得等棒協改選結果出爐。

(中時電子報)