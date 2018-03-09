超商便當最好吃？赴日旅遊必備7大常識 被打臉了

2018年03月09日 12:56 中時電子報 吳毓敏 /綜合報導 /綜合報導

日本是國人最愛的旅遊觀光之地，但即使常去日本旅遊，因各地的風俗民情不同，深怕踩到當地居民的地雷，帶給他們不好的觀感之外，或是難得去一趟日本深怕遺漏必買必吃的物品，以及必追景點，為避免遺憾事前一定會先上網做好功課，但近日有一位日韓混血網友舉出，其實網路上流傳的這7個小常識是錯誤的！ 快看看你中招沒？

根據日本livedoor新聞報導，一位日韓混血的網友上傳一段影片打臉流傳於韓國網路「７個赴日必備小常識」。第一項「日本便利商店的便當很好吃！」作者對此否定。他說，「日本便利商店的便當是好吃，但並非最好！其實日本人最愛的是超市的便當，因為在價格、質量與新鮮度都比便利商店的便當略勝一籌。」

第二點列出的是「在日本旅行零錢是必需品」，關於這一點，作者表示，「日本使用零錢的場合比韓國多，但日本的很多地方，例如在地鐵、公車、計程車、便利商店等地，其實都有供刷卡服務」。

此外，第三點則是「溫泉都在東京和大阪市內」這一說法，作者指出，很多韓國人將溫泉和浴池混淆了，浴池使用的是自來水，所以如果想體驗真正的溫泉應該去郊外的專業場地。

在第四個錯誤常識中，作者談到了語言問題，很多人以為在日本表示謝謝時說「ありがとうございます（arigatō gozaimasu）」，但事實上如果用於問路或找回丟失物品等尋求他人幫助時，還是先說「すみません (su-mi-ma-se-n)」吧。

隨後，作者對其他三個錯誤常識給予糾正。有很多人認為「有紋身的人不得進入溫泉」，其實，目前這一限制正逐漸被取消。「日本蒟蒻果凍存在放射性污染」也被證實與事實不符。最後，對於「應先確認美食餐廳的消息或事先訂位預約」的說法，作者說在工匠文化發達的日本好地方很多，所以親自去看一看比較好。

(中時電子報)