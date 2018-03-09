萬人受害！網拍假iPhone超像正版 不法獲利破億元

警方查獲仿冒「蘋果」商標iPhone手機48支及配件3百餘件。（葉書宏翻攝）

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警方查獲仿冒「蘋果」商標iPhone手機48支及配件3百餘件。（葉書宏翻攝）
警方查獲仿冒「蘋果」商標iPhone手機48支及配件3百餘件。（葉書宏翻攝）

26歲李姓女子等人以慧鑫通訊行、鴻信通訊、花花3C通訊等名義，在知名網拍網站販售iPhone手機及配件，標榜「平行輸入、福利機」，價格低於市價2000元至5000元不等，警方展開調查果然發現販售的均為仿冒品，李嫌已交易逾萬件，估計不法獲利破1億元，訊後依詐欺、違反商標法移送法辦。

警方調查，慧鑫通訊行於2016年中設立盛浩科技有限公司及台灣鑫智慧科技有限公司，並以拍賣帳號「鴻信通訊」在樂天拍賣網站、「花花3C通訊」在蝦皮拍賣網站、以帳號pobble6688、Pobble168在露天拍賣網站販售iPhone手機及配件，售價9900元至25000元，低於市價2000元至5000元不等。

業者為取信消費者，標榜「平行輸入、福利機」，以假亂真矇騙買家下標購買，但卻又不提供原廠保固僅提供店保，保安警察第二總隊刑警大隊去年開始展開調查，果然發現販售的手機及配件均為仿冒品。

警方查獲仿冒「蘋果」商標iPhone手機48支及配件3百餘件。（葉書宏翻攝）
警方查獲仿冒「蘋果」商標iPhone手機48支及配件3百餘件。（葉書宏翻攝）

警方表示，仿冒手機、充電器以及耳機等與正品對照，看起來幾乎一模一樣，尤其是手機竟可使用iOS系統，也可連接電腦版itunes，甚至連IMEI序號至APPLE官方網站也可通過驗證，從外觀及使用上一般民眾根本難以察覺，已售出上萬支iPhone，竟無民眾發現及提告。

另外，自2017年8月起業者透過生活市集與3C市集網站，鋪貨販售1500支iPhone，讓消費者自以為撿到便宜，卻不知道自己購買的是仿冒品。

警方蒐證、鑑定、數月埋伏及跟監，鎖定位於新北市新莊區門市，申請搜索票至通訊行進行搜索，現場查獲仿冒「APPLE」商標iPhone手機48支及配件3百餘件。業者販售iPhone手機及相關配件迄今逾1萬件，估計不法獲利破1億元，訊後依詐欺、違反商標法移送法辦。

(中時)

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