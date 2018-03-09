心疼警察 龍應台：辛苦工作可以有尊嚴吧？

前文化部長龍應台（中）與警察合照。（取自龍應台臉書）

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中時電子報
龍應台父親龍槐生1960年代的職務照。（取自龍應台臉書）

身為警察之女，前文化部長龍應台對於警務人員的辛苦，感受特別深刻。她在臉書表示，工作辛苦是選擇，但「辛苦工作可以有尊嚴吧？」，龍應台認為，尊嚴包括好好吃飯、好好休息的基本人權，以及國家必須堅守、捍衛他應得的制度性的福利承諾。她更表示，不尊重、不善待保護我們的人，等到沒有人願意承擔這種不給尊嚴的工作時，一切都太遲了⋯⋯。

龍應台的父親龍槐生，民國38年隨軍來台後轉任警職，民國41年龍應台出生於高雄縣大寮鄉，之後隨著父親警職輪調，住過苗栗苑裡、高雄茄萣等地，從小看盡台灣基層百姓的艱辛。

她今天在臉書貼出自己與警察的合照，以及父親1960年代的職務照。龍應台說，「清晨五點，從民宿二樓的窗就看見他們在街上各就各位；失業的總統仍舊是他們的保護對象。我的眼睛可以穿越時間空間清晰看見他們四點起床，也許不開燈，而且躡手躡腳，以免吵醒睡著的妻兒，可是妻子還是起來為他熱了一杯豆漿，幼小的女兒也朦朧看見父親穿上整齊的制服，戴上警帽，在全世界都還包在溫暖被窩的時刻裡，他已經走出了家門，黑色的天空下一縷清冷的人影。」

「每一次街頭的示威衝突，看到精疲力竭的警察站在大樓的陰影裡草率吃著便當、倚在凌亂的騎樓裡流汗喘息，坐在水泥地上垂著頭設法恢復體力，我都覺得無法忍受。」

龍還說，「工作辛苦沒話說，這是他的選擇，可是辛苦工作可以有尊嚴吧？尊嚴包括社會必須尊重他好好吃飯、好好休息的基本人權，尊嚴包括國家必須堅守、捍衛他應得的制度性的福利承諾。

不尊重、不善待保護我們的人，我們怎麼會被真正的保護呢？等到沒有人願意承擔這種不給尊嚴的工作時，一切都太遲了⋯⋯」。

(中時電子報)

文章來源：龍應台臉書

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