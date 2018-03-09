九州物價超激安！謝金河驚嚇：屏東香蕉1串150日圓

2018年03月09日 13:48 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

九州草莓太過便宜又甜美，台客天天必食！（取自九州觀光資訊官網）

無獨有偶！日前有部落格主評比物價，稱台灣比日本消費還高，財信傳媒董事長謝金河今(9)日剛巧在九州旅遊，竟也發現這裡消費遠比東京低，屏東進口的一串香蕉只賣150日圓，讓他看了嚇一跳。

謝金河在臉書PO文透露，此刻正在九州追雪旅行，地點就在熊本的界阿蘇。他提到，以前到日本都是從東京，大阪到京都，現在和一群朋友到九州感受一下！

身為財經專家，對消費物價向來敏感，謝金河發現，當地消費意外便宜。他說，「昨天在超市買了一大串香蕉，是來自屏東的香蕉，一大串至少廿幾根，一整串150日圓，嚇了我一跳，我以為一根150日圓，一盒草莓又肥又大，588日圓，九州的物價比東京低很多！」

關於九州驚人的物價，PTT也有人討論，一網友提到去日本第五大城市福岡的經驗，最讓他尖叫連連的就是物價！由於九州草莓實在太過便宜又甜美，待福岡12天，他餐餐有草莓作陪！

這位網友原以為超市已經夠便宜了，直到他逛傳統菜販，更是尖叫的開始。小黃瓜5條NT28 元；洋蔥5顆NT28元；白蘿蔔2條NT28元；白菜1顆NT28元，激安物價簡直令他抓狂。

除了蔬果，食物價錢也超激安。逛小倉的市場，內餡牛肉與奶油蟹肉的可樂餅不用台幣15元；炸雞排也只要35元，根本屌打台灣。網友稱，重點是超級美味，台灣要能做出如此美味，賣五倍價也OK。

(中時電子報)