惹眾怒！法官性騷女助理翻案 女法官辭職 李茂生痛批審判長

2018年03月09日 13:28 中時 林偉信

台北高等行政法院法官陳鴻斌因對女助理性騷擾，前年司法院職務法庭判決免除他的法官職務，他不服提再審，竟獲改判罰款1年薪水216萬元；讓色法官翻案成功的職務法庭5法官中，高院庭長謝靜慧憤而辭職表達抗議，不願再擔任職務法庭法官。

此外，台大教授李茂生也批評他的大學同學、職務法庭審判長林文舟，作出這樣離譜判決，就是讓另名同學司法院院長許宗力難堪；他反問如果教授對學生做出同樣的事情，該校性平會秉公處理的話，結果會怎樣？

陳鴻斌性騷擾案，當年台北高等行政法院自律委員會接獲檢舉調查後，僅建議警告處分，引發法界議論，民間司改會要求將陳送交評鑑，經司法院發回調查後，北高行政法院才決議將陳送交法官評鑑，此次職務法庭讓陳男翻案成功回復法官身分又惹爭議。

陳鴻斌的再審案原本是由代理公懲會委員長林堭儀任審判長，但林是將陳免職的審判長必須迴避，因此才改由資深法官林文舟任審判長，但陪席法官謝靜慧質疑去年12月石木欽接委員長後，理應交由石任審判長，不料其他法官不予理會，由林文舟當審判長。

該再審案因此由審判長林文舟、受命法官陳志祥、陪席法官謝靜慧、郭瑞祥、陳添喜共5名法官審理，在多數決的情況下，合議庭認為陳鴻斌「想要親吻被拒後中止、只有口頭糾纏」，言行不檢程度輕，且幫助理找對象可推知他深具悔意，因此從輕懲處只罰款。

這樣離譜的判決引發法官們的激憤，除了謝靜慧辭去職務法庭法官工作外，法官論壇也有法官要求職務法庭「踹共」，他們質問如果陳鴻斌的行為只是輕微的性騷擾，什麼才是嚴重?難道要騷擾當事人或律師才叫嚴重?

(中時)