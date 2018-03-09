騎士酒駕追撞違停貨車死亡 貨車司機獲判無罪

2018年03月09日 13:45 中時 李文正

潘姓貨車駕駛2015年11月間將載有挖土機的貨車停放在路邊，遭到後方一輛機車追撞，騎士送醫不治，檢察官認為，貨車未僅靠路邊，並放置警示標誌導致事故，依業務過失致死起訴，士林地院認為，騎士追撞與緊靠路邊並無因果關係，判決貨車駕駛無罪，可上訴。

潘男傍晚6時許駕駛大貨車前往工地，行經新北市新台五路時，停靠路邊講電話，但依道路交通安全規則，轎車必須緊靠路邊，不能超過60公分，大貨車要小於1公尺，經丈量後，貨車前輪距離1.79公尺、後輪1.27公尺，且未在後方放置警示標誌，提醒用路人。

而機車騎士從後方直接撞擊後方拖板，身體、頭部受到重創，醫院搶救無效，隔天宣告死亡，騎士經抽血後換算，酒測值1.05mg/L。

潘的辯護人稱，就算潘姓駕駛，將貨車往內移動數10公分，依事故撞擊點顯示，仍然會遭到追撞，而且，其他機車騎士都順利通過，就算是沒有放置警示標語，也只是違規罰款，與機車騎士死亡並無因果關係，騎士酒後駕車才是事故主因。

合議庭認為，縱使貨車沒有緊靠路邊，但另一側的輪子也沒有超出白線，佔用其他車道，根據騎在後方的騎士證稱，死者沒有煞車，直接撞擊，認定是死者自己未注意車前狀況導致事故，因而判決貨車駕駛無罪。

(中時)