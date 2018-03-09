海峰盃圍棋賽 美女黑嘉嘉連過兩關進16強

2018年03月09日 13:37 中時電子報 黃邱倫

總獎金60萬元由海峰棋院主辦的職業圍棋賽事「海峰盃」今年進入第十屆，8日進行32強單淘汰戰，楊子萱、林彥丞、余炳葟與黃世元四位新人順利闖進16強，未來潛力令人期待。

上周64強戰中，現年20歲的楊博崴爆冷擊敗第十種子林書陽，楊博崴曾拿下第六屆海峰盃冠軍，去年因服兵役和赴韓國訓練的關係，已一年多未參與國內比賽，今年回歸賽場參加海峰盃。他淡然地表示，對於比賽多少會感到生疏，也比較沒信心，但會盡力下好每一盤棋慢慢找回熟悉感，昨天對上小將余炳葟，賽前評估楊博崴實力占優勢，不料最後卻被余炳葟二段止於16強，但楊博崴並不氣餒，目標是今年能拿個頭銜賽的冠軍。

踏上演藝之路的美女黑嘉嘉七段與楊子萱二段皆獲得勝利，雙株競秀也是相隔四年後再度有兩位女子棋手打入16強，體現了台灣女子職業棋手的水平在慢慢提高。

人氣美女黑嘉嘉再度成為奮戰至最後一刻的嬌點，鏖戰7小時，以穩定的節奏進入16強戰。本屆賽事中另一位相當受注目的棋手楊子萱(16歲)，去年晉升職業棋手，短短一年即位居第13種子，成長速度相當驚人，繁忙的賽程對於一位年僅16歲的女孩來說，體力似乎負荷相當重；但子萱受訪時表示自己並不會覺得累，反而很喜歡到國外比賽的機會，本月底將至日本參與合宿計畫移地訓練。

兩位女子棋手剛好是新開辦的世界大賽「吳清源杯」世界女子圍棋賽臺灣代表，「吳清源杯」是目前獎金最高的世界女子賽，具備一定指標性，也祝福她們能在國際賽場中取得佳績。

(中時電子報)