兩岸密使見馬英九傳達「一國良制」？馬辦還原始末 有錄音為證

2018年03月09日 13:50 中時 陳彥宇

媒體今報導，中國大陸異議人士王希哲扮演兩岸「密使」，傳達北京盼以「一國良制」取代「一國兩制」的訊息，於日前見到前總統馬英九並獲「樂見其成」的回應。對此，馬辦表示，王希哲是在台大教授黃光國的安排及陪同下，在前天下午拜訪馬，會面時間僅30分鐘，對於兩岸關係進行意見交流，過程中「完全沒提到『傳達中共政治局常委王滬寧的信息、密使或自薦密使』」等事。

對於馬英九與王希哲、黃光國等人交流過程，馬辦強調，辦公室有錄音為證，會後雙方也合影留念。

馬辦指出，年後接獲黃光國教授來電，其好友王希哲將於本月上旬訪台，希望有機會拜訪馬前總統。馬和黃為舊識，且卸任後也曾不只一次見過流亡海外的大陸異議或民運人士，因此在前天下午4時40分至5時10分，在卸任辦公室與王希哲進行半小時的意見交流。

馬辦並還原雙方交流過程。一開始，王希哲就表明自己目前定居美國，1996年10月10日和劉曉波在明報發表「雙十宣言」之後，劉曉波就被捕了，他就逃到香港並輾轉到美國至今，20幾年來無法回中國大陸，因為長期積極關注兩岸事務，去年9月也曾來台演講。

王希哲指出，自己長期以來一直希望兩岸回到過去毛蔣時代的周恩來促進兩岸談判的基礎，推動和平統一；這是當初國共兩黨最高階的協議，現在應該還是可以在此基礎上繼續推進。現在台獨勢力都是主張日本是宗主國，認為自己是日本人，希望日治，就是所謂的「皇民台獨」，這樣會引起大陸人民不滿。

對此說法，馬英九表示「訝異、沒這回事」。現在主張台獨者，是真的覺得自己台臺灣人，跟日本沒有關係，「現在統治台灣的也不是日本人啊，現在台灣已經民主化了，民進黨已經執政第二次了，現是誰在殖民呢？現在都是本土的啊，這種所謂殖民統治、台獨者都是皇民台獨的說法，根本說不通嘛。」

提到兩岸關係，王希哲認為，國民黨前主席連戰先生提出的「一國良制」，是最適合兩岸關係的做法。馬英九對此表示，這是前總統蔣經國先生當年接見外賓時回應「一國兩制」的說法，並不是連前主席首創。對台灣來講，最好的還是維持現狀。「統一不是不能談，但這是將來的事，而且要看當時的氛圍，如果大陸還是凶巴巴的整天要打台灣，台灣人當然會怕啊」。

馬英九表示，贊成王希哲希望大陸和平民主的理念，也尊重王希哲希望兩岸以「一國良制」的方式盡快統一的看法，但馬前總統強調，兩岸統一一定是要在和平、民主的前提下，不然台灣人民不會支持，且大陸所提出的統一方案，必須要獲得台灣人民的接受。

最後王希哲仍再重申對於「日本統治、皇民台獨」的看法，強調大陸人民都有這樣的錯覺，馬英九則開玩笑稱，「王先生，那你的任務就是要去消除這樣的錯覺，因為那真的是錯誤的」。

(中時)