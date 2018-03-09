民運人士當密使密晤馬英九？馬辦：僅交流兩岸關係意見

2018年03月09日 13:50 旺報 潘維庭

有媒體報導，大陸異議人士王希哲扮演兩岸「密使」，傳達北京希望以「一國良制」取代「一國兩制」，並在日前見到前總統馬英久，還獲得「樂見其成」的回應。馬英九辦公室9日回應，王希哲是在台大教授黃光國的安排及陪同下，7日下午拜訪馬前總統，會面時間僅30分鐘，對兩岸關係意見交流，過程中完全沒有提到「傳達中共政治局常委王滬寧的信息、密使或自薦密使」等事，辦公室有錄音為證，會後雙方也合影留念。

馬辦新聞稿稱，王、馬兩人在提到兩岸關係時，王希哲認為，國民黨前主席連戰先生提出的「一國良制」，是最適合兩岸關係的做法，馬回應，這是前總統蔣經國當年接見外賓時回應「一國兩制」的說法，並非連前主席首創，馬英九表示，對台灣來講，最好的還是維持現狀，「統一不是不能談，但這是將來的事，而且要看當時的氛圍，如果大陸還是凶巴巴的整天要打台灣，台灣人當然會怕啊。」

馬英九表示，贊成王希哲希望大陸和平民主的理念，也尊重王希哲希望兩岸以「一國良制」的方式盡快統一的看法，但馬英九強調，兩岸統一一定是要在和平、民主的前提下，不然台灣人民不會支持，且大陸所提出的統一方案，必須要獲得台灣人民的接受。

馬辦9日中午發出新聞稿表示，年後接獲黃光國來電，好友王希哲將於三月上旬訪台，希望有機會拜訪馬前總統。「馬前總統和黃教授為舊識，且卸任後也曾不只一次見過流亡海外的大陸異議或民運人士，因此在3月7日下午4時40分至5時10分，於卸任辦公室與王希哲進行半小時的意見交流。」

王希哲表示，長期以來，一直希望兩岸回到過去毛蔣時代的周恩來促進兩岸談判的基礎，推動和平統一；王希哲認為這是當初國共兩黨最高階的協議，現在應該還是可以在此基礎上繼續推進。

王希哲並指，現今的台獨勢力，都主張日本是宗主國，認為自己是日本人，希望日治，就是所謂的「皇民台獨」，這樣會引起大陸人民不滿；但馬英九對王希哲的說法表示「訝異、沒這回事」。馬英九認為，現在主張台獨者，是真的覺得自己是台灣人，跟日本沒有關係。馬英九表示，台灣已經民主化了，民進黨已經執政第二次，「現是誰在殖民呢？現在都是本土的啊，這種所謂殖民統治、台獨者都是皇民台獨的說法根本說不通。」

(旺報)