向國際行銷宜蘭 宜蘭市公所將辦英語介紹宜蘭競賽

宜蘭市長江聰淵（右5）邀請學生以英文細說宜蘭之美，提升向國際行銷宜蘭的能力。（宜蘭市公所提供）

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宜蘭市公所與財團法人聯合國際教育基金會將在4月底合辦「市長盃印象蘭陽英語競賽」，邀請學生以英文介紹宜蘭豐富的文化、民情風俗以及食衣住行等點點滴滴，市長江聰淵表示，宜蘭的美好應該讓全世界都知道，應該要放眼國際，讓更多人透過多樣形式了解宜蘭、熟知宜蘭。

宜蘭市公所為了提升競爭力及城市移動力，與財團法人聯合國際教育基金會一起舉辦「市長盃印象蘭陽英語競賽」，

比賽方式是讓參賽學生運用英語來闡述宜蘭的在地多元特色，主辦單位表示，英語是國際間常見的官方語言，舉辦英

語演說比賽不只可以讓學生們提升英語能力，更能藉由國際語言讓宜蘭與國際間更多的人、事、物產生聯結。

這場「市長盃印象蘭陽英語競賽」參賽者將以個人對宜蘭豐富的人文、美景、美食及在地特色等了解，透過英語演說方式來表達、演繹，不侷限表演方式及使用素材，讓參賽學生可以自由發揮、腦力激盪，以創意的方式來表達對蘭陽的印象，

市長江聰淵表示，宜蘭的美好不應該只有台灣人看見，我們應該要放眼國際，讓更多人透過多樣形式來了解宜蘭、傳播宜蘭的特色，讓宜蘭成為散播文化、藝術、美景、美食的發源地，市公所團隊也將秉持著讓蘭陽發揚光大、讓市民生活在更好環境的初衷，努力積極的尋求各種方式展露出宜蘭在地文化，並提升宜蘭的國際競爭能力。

「市長盃印象蘭陽英語競賽」比賽日期訂於4月21日（六）上午9點30 分在宜蘭市公所社福大樓6樓舉辦，比賽將提供優渥的獎學金，歡迎小學四年級以上至高中的學生們踴躍報名，共同傳承推廣宜蘭的特色文化，報名方式及比賽相關詳細內容可向 United Education U.S.A （簡稱UEUSA）：03-9305908、0800-820-000洽詢。

(中時)

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