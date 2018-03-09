美政府批准 華裔神秘富豪百億收購《洛杉磯時報》

2018年03月09日 13:58 中時電子報 李靖棠

據美國《洛杉磯時報》（Los Angeles Times）報導，經美國聯邦貿易委員會（Federal Trade Commission）和司法部審查後認為，認為收購案並未違反競爭法規，批准來自南非的華裔富豪黃馨祥（Patrick Soon-Shiong）先前所提出欲以約5億美元（約146億台幣）的金額，買下《洛杉磯時報》與旗下聖地牙哥《聯合論壇報》（San Diego Union-Tribune）等報紙的收購案。

現年65歲的黃馨祥，出生於南非伊莉莎白港（Port Elizabeth）。父母皆來自廣東臺山，於第二次世界大戰（World War II）期間移民南非。他們家與許多早年移民海外的華人一樣，特別的姓氏都來自習慣的「錯誤」，因為姓名前後順序差異，讓他們的家的姓氏意外地變成「Soon-Shiong」（馨祥），原本的「黃姓」則不再使用。

華裔億萬富豪黃馨祥（圖左）與妻子米歇爾·陳（圖右）出席NBA湖人隊球賽。（圖/中新社）

從南非唸完金山大學（University of Witwatersrand）後，赴加拿大與美國進修，先後畢業於英屬哥倫比亞大學（University of British Columbia）和加州大學洛杉磯分校（UCLA），取得醫學碩士學位。在加州就讀期間，創立APP 藥品公司，並在10年後將手8成股份和公司售出，大賺46億美元（約1,342.8億台幣）。

美國西岸大報之一、《洛杉磯時報》將出售給華裔富豪黃馨祥。（圖/美聯社）

隨後合夥創立Abraxis BioScience製藥公司，再次成功拉高公司市值，2010年將公司與股票售予美國賽爾基因公司（Celgene Corporation），又一次大賺30億美元（約875.8億台幣），讓黃馨祥的身價水漲船高，2016年身價高達90億美元（約2,627.3億台幣）。

雖然擁有華裔身份，但黃馨祥不會說中文，也造成當他首次出現在公眾視角時，多數的中文媒體都誤翻其名為「陳頌雄」。他的夫人米歇爾·陳（Michele B. Chan）也是華裔，曾經是1985年著名電視劇《馬蓋先》（Mac Gyver）出演過Mei Jan一角，退休後嫁給黃馨祥，兩人育有兩名子女。夫妻創立了「陳馨祥家庭基金會」（Chan Soon-Shiong Family Foundation），並向許多大學和醫療中心捐贈款項，專攻癌症的研究。

擁有《洛杉磯時報》等多家媒體的論壇報出版集團（Tribune Publishing Co.），也透過發言人表示，已收到司法部通知，將向黃馨祥出售旗下企業。透過名下資金公司收購的黃馨祥，承諾不僅收購報業資產，未來也將承擔報業員工高達9千萬美元（約26.4億台幣）的退休金負擔。在收購案完成前夕，黃馨祥向未來的員工喊話，「希望《洛杉磯時報》等報紙，成為一份強壯、有焦點且能吸引讀者的媒體，為社區和大眾發出有朝氣的聲音。」

(中時電子報)