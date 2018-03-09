狡猾毒蟲3日換7車躲通緝 警憲狂追72小時逮人

張男相當狡猾，為了躲避警方查緝，3天換了7部車，最後才在台中的一處飯店機張男逮捕。（李佳玲翻攝）

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警方也從張男的身上查出，彈匣、子彈和毒品，人贓俱獲移送法辦。（李佳玲翻攝）

苗栗一名40歲的張姓男子因毒品遭通緝，竹南警方與苗栗憲兵隊已經掌握，張男在大湖的住處準備上門查緝時，張男剛好要上友人的車，看到警方上門見狀逃逸。一路從大湖、頭份、竹南逃到台中，3天更換7輛車躲避查緝，最後才在張男下榻的旅館遭警方逮捕。

警方指出，張男不但販毒又有多項毒品、槍砲等多項前科。6日先是在苗栗大湖發現張男的行蹤，張男先是開著友人的車往竹南方向逃逸，到竹南後便開著另一輛車前往租車公司租車，又被警方鎖定，便開著租來的車繼續往台中方向逃逸。

張男相當狡猾，到了台中後把租來的車丟在東勢地區路旁，再由女友載到豐原租車。一路上不斷租車、找人借車，只要發現被盯上，就趕快換車，張男3天總共換了7部車，從苗栗躲到台中，最後逃回竹南開走第一部被他丟棄的車。

張男以為不斷換車、租車可以躲避警方查緝，不過警方經過3天的跟監已經鎖定張男車號，在8日中午，趁著張男從汽車旅館退房時，將張男逮捕歸案。警方從張男住處查獲毒品海洛英、安非他命吸食器以及子彈5發。全案詢後依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例移請臺灣苗栗地檢偵辦。

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(中時)

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