NBA》柯瑞又傷退！杜蘭特末節領軍勇士逆轉勝

2018年03月09日 14:03 中時電子報 黃及人

杜蘭特攻下全場最高37分，其中末節包辦15分。(美聯社)

開賽不到3分鐘，當家後衛柯瑞就因右踝扭傷退場，勇士卻沒因此放棄繼續連勝！杜蘭特轟下全場最高37分，卓雷蒙格林也拿本季第3次大三元，勇士最後以110比107逆轉擊敗馬刺，奪下7連勝，接下來就看柯瑞傷勢如何了。

比賽才打2分22秒，勇士球迷就看到最不想見到場景，柯瑞切入上籃製造犯規，整個人下來時不慎扭傷右腳踝，儘管他仍咬牙站上罰球線兩罰俱中，卻馬上被換下場休息，提前宣告此役不打了，勇士軍心自然受到不小衝擊。

一路處於苦追窘境的勇士，總算靠著杜蘭特最後關頭爆發，一個人連取12分，把比數追成105比105平手，再靠卓雷蒙格林最後1分33秒的補進超前，馬刺雖沒放棄，可惜富比斯最後追平三分出手彈框而出，馬刺只好認輸。

杜蘭特全場投26中14、罰7中5，除在末節包辦15分，幫助勇士逆轉勝，更拿11籃板、4火鍋，麥基與克雷湯普生各有13分，尼克楊替補攻下12分，格林貢獻11分、12籃板與10助攻，且有2抄截、2火鍋，表現仍很全面。

馬刺則以艾卓吉30分、17籃板表現最佳，不過馬刺尚未拿出真正實力應戰，除了當家一哥里歐納德還在復健，先發中鋒保羅蓋索今天也輪休，等到兩隊在季後賽再次碰頭，屆時勝負還很難料。

(中時電子報)