質疑公投提案違憲 挺同團體籲中選會駁回

中選會今日舉行婚姻定義公投聽證會。（趙雙傑攝）

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中選會今天下午舉行「婚姻定義」及「同性伴侶專法」的公投聽證會，「台灣伴侶權益推動聯盟」在聽證會前舉行記者會指出，這兩個公投案明顯違憲，也牴觸公投法「一案一事項」原則，呼籲中選會應駁回。同時譴責反同組織「下一代幸福聯盟」無視憲政秩序，企圖用公投作為手段，繼續煽動台灣社會對多元性別的恐懼與歧視。

伴侶盟理事潘天慶解釋，大法官認為在釋字748號解釋做成以前，婚姻是限於一男一女，因此釋字748號所稱「違憲」，就是指「婚姻限定於一男一女」違憲。反同團體提出的「婚姻限定於一男一女」公投案、及「在婚姻限定於一男一女前提下」專法公投提案，性質並非創制新的立法原則，反而是企圖複製已被宣告違憲的事項。

潘天慶表示，法律牴觸憲法者無效，大法官解釋也與憲法有相同位階和效力，公投法本身不能違反憲法，經由公投法程序提出的公投案內容，如果形式上已經明顯違憲，當然不能交付公民投票。

伴侶盟理事長許秀雯則說，曾獻瑩提出的「專法公投」除了內容違憲，提案內容「你是否同意在不改變婚姻定義是一男一女前提下，以專法保障同性別之二人經營永久共同生活的權益？」也違反公投法「一案一事項」原則，而且所稱「專法」含義不明，一般人無從理解其真意，中選會應予以駁回。

(中時)

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