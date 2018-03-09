為何金正恩180度轉向？

2018年03月09日 14:14 中時 王嘉源

南北韓就4月底舉行首腦會談閃電達成協定，北韓領導人金正恩且將在5月與美國總統川普會晤。日本經濟新聞（中文版：日經中文網）9日指出，北韓的對話攻勢令外界感覺其態度猶如發生180度轉變。金正恩被國際社會的制裁和美軍示威行動逼到絕境，採取了要求與美國直接談判的「賭博」。

「現在不行，年內還有必須做的事」，2017年夏季，韓朝相關人士在北京進行秘密接觸，在韓方探尋重啟南北對話的可能性時，朝方給出了這種回答。

「必須做的事」指的是什麼呢？日經中文網報導說，那就是在核導彈發展方面拿出時間表。北韓自上年開始不斷發射彈道導彈，在雙方秘密會談後的2017年9月，還悍然進行了第6次核試。南韓政府內部越來越多觀點認為，「在宣佈完成核導大業之後，北韓將啟動對話」。

事實上，金正恩11月試射了將美國本土納入射程的「火星15」洲際彈道導彈（ICBM），單方向宣佈「完成核力量建設」。自那時起，北韓再沒有進行過挑釁。

金正恩2018年元旦表示北韓有意參加平昌冬奧會。南韓總統文在寅聞風而動，韓朝走上了「高級別對話→同意首腦會談」這一道路。

不過，仍算不上符合金正恩的如意算盤。由於遭受日美主導的對朝「最大限度施壓」，北韓內部因制裁產生嚴重問題。

日經中文網指出，由於聯合國安理會和各國的自主制裁，不僅是非法武器出口，北韓的煤炭和服裝出口等合法外匯收入手段也不斷成為制裁對象。有消息顯示，北韓外匯嚴重不足，政府為賺取外匯鼓勵民眾前往中國大陸。

此外，金正恩似乎也感受到美國軍事打擊導致體制崩潰的恐懼。

美軍多次派出可攜帶特殊鑽地彈「掩體炸彈」（Bunker Buster）的B1、B2戰略轟炸機等在朝鮮半島上空飛行。據北韓相關人士透露，金正恩為防止被衛星掌握動向，「（出行時）動用多支車隊，身邊還有替身」。

金正恩認為，要避免受到軍事威脅，只能讓美國保證自身體制的安全。朝方在與南韓特使團的會談中特意表示，「如果體制安全得到保證，擁核理由將不復存在」。此外，朝方對於此前強烈反對的美韓聯合軍演也表示「理解」。

但美國並不認為「北韓已經讓步」。「歷屆政權的對話均已失敗」，美國總統川普再次強調過去的美朝談判均遭遇失敗，認為「雖然援助了數十億美元，但什麼都沒有得到」。

1994年的美朝《核框架協議》規定，作為北韓凍結核開發、拆毀核設施的回報，美國將提供輕水反應爐和重油。2005年的六方會談共同聲明則納入了作為棄核交換條件，將對北韓提供能源支援。

但日經中文網指出，當年在沒有充分查驗「無核化」的情況下就提供支援，結果讓北韓的核導開發進展到難以挽回的局面。其核武器小型化和導彈重返大氣層等技術「或許已經接近完成」，美國政府的危機感史無前例地升高。

在時間所剩不多的背景下，北韓打算在多大程度上認真對待無核化？是否果真具有以「可驗證且不可逆的形式」實現北韓棄核的方法？川普在南北韓共識達成後，表示「關注事態發展」，但無核化前景仍然不明朗。

(中時)