辜家涉毀損婦聯會檔案 黨產會移送北檢調查

不當黨產處理委員會9日派員前往台北地檢署送交刑事告發狀，就前婦聯會主委辜嚴倬雲、女兒辜懷如和劉姓助理3人涉及侵占及毀損案檔案，提出刑事告發。（姚志平攝）

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黨產會上月1日認定婦聯會為國民黨附隨組織後，旋即展開調查發現，婦聯會前主委辜嚴倬雲、辜嚴三女兒辜懷如涉犯《刑法》業務侵占罪嫌、背信罪、損毀他人文罪嫌，以及《促轉條例》毀壞政治檔案罪嫌。黨產會表示，今依法以函文檢附告發狀及相關卷證向台北地檢署提起刑事告發，盼檢調單位依法追究、勿枉勿縱。

黨產會自上月7日起陸續約詢婦聯會員工、司機、辜懷如及相關人士。黨產會指出，經約詢相關人等後發現，婦聯會員工在去年5月中旬基於辜嚴倬雲指示，將該會2006年前的帳冊、檔案等會務資料，依據不同處室分門別類並加以裝箱標示（標註顏色、數字以資辨識），隨後搬運至台北市中山區德惠街16-5號8樓，交由辜嚴倬雲、辜懷如保管。

去年11月底至12月初，經辜懷如指示其劉姓助理，自德惠街將前開資料搬移至台北市中山區中山北路二段96號4樓；另在辜嚴倬雲指示下，由辜懷如協同其劉姓助理銷毀。

黨產會認為，辜嚴倬雲、辜懷如雖辯稱去年5月中旬自婦聯會運至德惠街16-5號8樓之2006年前會務資料等皆為辜嚴倬雲私人物品，但據約詢相關人等均一致表示前開物品包含各處室2006年以前之檔案資料共計170箱，辜嚴倬雲、辜懷如之主張與事實不符，其行為涉及觸犯《刑法》第336條第2項業務侵占罪嫌。

黨產會指出，而辜嚴倬雲在去年12月22日被內政部撤免其婦聯會主任委員職務時，未返還其保管之帳冊、檔案等會務資料，且在未徵詢婦聯會同意下，逕自指示辜懷如銷毀相關帳冊及檔案等會務資料，實涉犯《刑法》第342條第1項背信罪嫌、《刑法》第352條毀損他人文書罪嫌及《促轉條例》第19條毀壞政治檔案罪嫌。另劉姓助理因共同協助銷毀婦聯會之帳冊、檔案等會務資料行為，與辜嚴倬雲、辜懷如等二人一併告發。

(中時)

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