骨科醫到府健檢好貼心！9旬翁轉身一看紅包不見

梁嫌走進屋內犯案被監視器拍得清清楚楚。(林雅惠翻攝)

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梁嫌趁機偷走老翁紅包，過程遭監視器拍得清清楚楚。(林雅惠翻攝)

高雄市燕巢區中民路一處民宅，日前一名陌生男子趁著家中只有93歲老翁與外籍看護獨自在家時，佯裝骨科醫生要為老翁檢查骨頭，在觸摸老先生身體時趁機偷走其口袋紅包，老翁家屬發現6600元不翼而飛，趕忙打電話報警，員警循線查獲梁嫌，嫌犯坦承犯案，全案依竊盜罪嫌函送法辦。

警方調查，93歲黃姓老翁日前躺在家中一樓床上休息，突然一名男子頭戴鴨舌帽走進來，有禮貌地站在床邊向老先生宣稱是骨科醫師，因外出替這附近老人檢查骨頭，並向黃姓老翁表示隨著年紀的增長鈣質流失，對於膝蓋、腳關節等骨頭需要特別注意。

黃姓老翁不疑有他便讓梁嫌坐至床邊，梁見機不可失就伸手觸摸老翁膝蓋、腰、關節等骨頭，邊觸摸邊假裝關切詢問是否有哪裡關節不舒服，讓黃翁不覺有異，等到梁嫌離去後，家屬才驚覺老翁褲袋的紅包新台幣6600元不翼而飛，趕忙打電話報警。

警方到場後調閱附近路口監視器，以自小客車車牌追人，發現62歲梁男(有多項竊盜前科)涉有重嫌，3月7日通知他到案說明，梁嫌一見監視器畫面將過程拍得清清楚楚，知道無法狡辯，坦承當天從美濃至燕巢區金山里要找朋友借錢，但朋友不在家沒借到錢，車子的油已見底加上肚子餓，便臨時起意向黃翁下手。全案依竊盜罪嫌函送橋頭地檢署偵辦偵辦。

警方表示，由於梁嫌犯罪手法奇特，將持續追查其是否另涉其他竊案，全案擴大偵辦中。

(中時)

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