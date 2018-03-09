國資圖推「奈米．晶片」特展 帶領民眾窺探新科技世界

「改變世界的驅動力－奈米．晶片」特展，策展人江政龍（右1）為導覽志工解說晶片製作流程與運用。（陳淑芬翻攝）

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國資圖推出「改變世界的驅動力－奈米．晶片」特展，帶領民眾認識科技新領域。（陳淑芬翻攝）

台積電創辦人張忠謀曾公開表示：「半導體才是鐵飯碗」，你對新鐵飯碗「半導體」認識有多少？國立公共資訊圖書館9日起推出「改變世界的驅動力－奈米．晶片」特展，由國研院晶片系統設計中心與奈米元件實驗室策劃靜態與實體展，還推出體驗課程，讓民眾體驗半導體、奈米及晶片的奧妙。

國家實驗研究院與國資圖規劃「遇見看不見的In科學」系列展覽的「改變世界的驅動力－奈米．晶片」特展，9日起在國資圖總館二樓數位美術中心展出為期4個月，展出內容涵蓋電子科技的發展時序、奈米晶片的生產過程，以及一個簡易小型的半導體廠區，還有奈米晶片科技的靜態與實體展示。

國資圖指出，半導體、晶片及奈米科技是台灣科學研究重要領域與經濟發展關鍵基石，雖然在生活中更幾乎處處用到，但大多數民眾卻不甚了解。國研院與國資圖「遇見看不見的In科學」系列展覽，將深硬（In）科學轉化為較淺顯易懂的軟知識，帶領民眾得以窺探新科技之美。

國資圖表示，美國德州儀器公司的基爾比（Jack Kilby）在1958年發明全球第一個積體電路，發明至今已60週年，「晶片」也稱為「積體電路」（Integrated Circuit，IC）由許多的電晶體及電子元件經過電路設計組合而成，用來處理電子化的訊號以達到各種運算或處理，現代電子產品幾乎都須依賴晶片才能發揮功能。

(中時)

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