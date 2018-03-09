220位校長齊聚中和 討論未來趨勢教育

新北市政府今（9）日在中和區光復國小舉行106學年度第2學期公私立國民小學校長會議。（葉書宏攝）

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新北市政府今（9）日在中和區光復國小舉行106學年度第2學期公私立國民小學校長會議。（葉書宏攝）

新北市政府今（9）日在中和區光復國小舉行106學年度第2學期公私立國民小學校長會議，有220位小學校長齊聚討論10大趨勢教育議題，市長朱立倫特別到場期勉並拜託校長們，務必落實品德教育及加強群育，勿讓孩子沈迷網路世界，讓他們平安成長快樂學習。

朱立倫指出，國小是孩童進入基礎教育的第一個學習環境，從6歲入學到12歲國小畢業，從懵懂時期進入青少年期，成長變化最大，經過6年國民教育，也是孩子最長的一段學習過程，首重人格養成及品德教育，其間校長擔負教育重責大任，切記勿忘教育初衷。

朱立倫勉勵校長們，教育工作真的是百年大計，教育是國力的展現，他說，台灣是否能在國際舞台上與他國競爭，教育常是被提出來檢討的議題之一，希望所有校長持續為新北學子打造優質的學習環境。

此外，朱立倫也懇請校長們重視孩子的群育，他說，科技化的現代，3C產品充斥坊間，許多孩子在未進小學前就接觸手機，久而久之，容易忽略了人與人之間的互動，這要特別拜託校長們多費心，做好群育工作，提升學生的服務、日行一善等童軍精神，避免孩子沈迷於網路世界。

教育局長林奕華表示，106學年度第2學期國小校長會議，延續前次開放空間會議形式，召集220位國小校長共同討論10大趨勢教育議題，包括實驗教育、校長及行政人力培育機制、建構學校與社區環境教育共好模組、校長及教師公開授課、程式教育、國際教育、學生健康、學生美感學習平台、職業試探向下融入國小、幼兒園納入學校整體運作。

開會前，朱立倫頒獎感謝於2月退休的江翠國小校長吳昌期的付出。

(中時)

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