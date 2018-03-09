影》死敵融冰？詹詠然說謝淑薇是偶像！

謝淑薇（左）、詹詠然在2014仁川亞運女團金牌戰奪勝後握拳慶祝，可惜兩人後來未能再度合作。（資料照片／李弘斌攝）

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中時電子報
／綜合報導
詹詠然接受媒體專訪，首次公開談到謝淑薇。（WOWSight提供）

詹詠然和謝淑薇被視為「網壇瑜亮」，兩人關係也被網友戲稱為「網球版世間情」。兩人即將在印地安泉女雙對決前夕，《WOWSight》刊出詹詠然首次公開談謝淑薇的專訪，稱讚謝淑薇非常優秀，也是她小時候學習的標竿之一。

上次對決落淚 詹詠然印地安泉又碰謝淑薇

「謝淑薇也是一個很年輕，就擁有非常耀眼表現的選手，當時她是我學習的一個目標。我真正認識她以後，才發現我們的背景蠻像的，因為我們兩個都是父親訓練出來的，對家庭都有很大的責任，我們必須要照顧我們的家庭，所以在某種程度上來說，我們是非常相似的。」

詹詠然在專訪中表示，她一直把謝淑薇當成標竿與偶像，「對我來說，謝淑薇是一個非常優秀的選手，她是天才型選手，我的手感沒有她這麼好，而且她在大賽的表現一直都非常的好。」

詹詠然強調，謝淑薇的成就不只影響了她與台灣選手，也包括很多華人選手甚至是亞洲的網球員，「那我只是被影響的其中之一，所以我一直很努力地去往這個標竿邁進。所以我每天這樣子的練習，這樣子的努力，就是希望有一天，我也可以達到這樣的目標。」

謝淑薇成名在先，詹詠然以後起之秀竄起，在資源有限的台灣網壇，兩家關係難免緊張，也逐漸被形容為世仇。然而，謝淑薇與彭帥兩度攜手稱霸大滿貫女雙，締造台灣紀錄之後，詹詠然去年也與辛吉絲合作達成，她也的確是以謝淑薇為標竿，努力追隨其成就。

詹、謝也曾在2014仁川亞運女團賽攜手摘金，可惜兩大天后「相忍為國」的模式，後來始終無法再次複製。而詹詠然日前在專訪中大讚謝淑薇，頗有替雙方宿怨降溫的味道，恰好這次印地安泉網賽就要在女雙16強對決，也很有意思。

(中時電子報)

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