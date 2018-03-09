2040年將有重大突破 陸研發核動力太空梭

中國航太專家說，目前從地球飛到火星（見圖）大約需要8個月左右，但如果採用大推力核動力航空器，能將飛行時間縮短至1個半月。（美聯社）

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中時電子報

為了積極在太空開疆闢土，搶占先機，中美俄已展開競賽。雖然美俄起步較早，但中國在政府與龐大的財源支持下，逐漸出現重大進展。

中國發佈的《2017—2045年航太運輸系統發展路線圖》指出，2040年前後核動力太空梭將出現重大突破。

據科技日報8日報導，全國人大代表、中國航太科技集團6院院長劉志讓透露，他們正與聯合國核動力相關研究設計單位，開展太空核動力方案論證和關鍵技術研究，後續將形成核熱、核電等多種方案，以提高太空任務的調適性。

核熱推進具有「比衝」（單位推進劑產生的推力）高，推力大與工作壽命長等優點，是目前人類技術水準所能預見的下一代太空推進系統，也是載人深空探測等大規模深空探測任務的理想動力。

劉志讓指出，目前液體火箭發動機靠化學推進，比沖受限於推進劑自身的化學能，難以因應未來載人火星探測，以及大型星際貨物運輸等任務需求。

而核熱火箭發動機通常以氫為推進劑，採用百兆瓦級以上核反應爐，將氫加熱至超高溫度，比沖能達到氫氧發動機的2倍以上，推力理論上可達百噸級。“例如，目前從地球飛到火星大約需要8個月左右，」他說，「如果採用大推力核動力航天器，能將飛行時間縮短至1個半月。」

不過，太空核動力技術難度極高。美國與前蘇聯都在上世紀50年代進行系統方案、關鍵技術和樣機研究。不過，由於試驗驗證條件，核安全及防護等難題，至今未能獲得真正實用的成果。

劉志讓說，核動力系統規模與重量大，配套設施複雜，要應用在航太上，各方面條件都會受到限制。

還有專家指出，將核動力用於載人飛船，防輻射技術仍待突破，否則輻射對太空人的影響，將相當於每天做8次X光檢查。

(中時電子報)

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文章來源：我国正在开展空间核动力研究

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