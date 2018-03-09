2018年03月09日 14:56 中天 李錦華 中時電子報／ 黃鈺潔 中時電子報／

由黎智英創辦的香港壹週刊，在即將邁入出刊28週年之際，決定出版最後一期的紙本雜誌，壹週刊曾是香港發行量最好的週刊，但年虧損額高達6億新台幣，不得已被迫轉型，之後會轉向網路新聞發展。

影》港壹週刊創刊28年 放棄紙本轉攻網路新聞

香港壹傳媒出售壹週刊計劃告吹，收回經營權一個月後決定在下星期28周年之日出版最後一期的印刷本，但對於販售書報雜誌的小販聽到這消息，卻一點也不驚訝，認為現在的人都上網看新聞，在以前沒有網路的時候大家都看書看雜誌，所以銷量沒問題。但這種情況不只有壹週刊遇到，從免費報紙到全民人手一機當低頭族，現在已經越來越少人購買書面雜誌或是報紙。但壹週刊過去也有光輝的年代，開啟狗仔隊踢爆揭密的文化，也首創一本週刊分兩本，一本娛樂八卦一本政經，一家人可以分開看，暢銷時每週賣出16萬本。2008年陳冠希跟女星們的情慾照風暴，當時書報攤都預定大量雜誌，民眾不買也會停下腳步看。

影》港壹週刊創刊28年 放棄紙本轉攻網路新聞

壹週刊近年一期銷量少於5萬本，再加上黎智英的反政府立場廣告量也大跌，年虧損達6億台幣，內部裁員、改承包制等作法引來員工反彈，但卻始終未能節省成本，最終決定停刊，未來選擇只出網路版。

(中天)