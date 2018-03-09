死亡率高達3成！不只吃哈密瓜有感染風險 這些食物也要留意

衛福部提醒，要避免感染李斯特菌，務必要將肉類煮熟，蔬果食用前也要清洗乾淨。（疾管署提供）

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近來包括澳洲、南非等國在內，陸續爆發李斯特菌感染事件，澳洲就有4人因吃到遭李斯特菌污染的哈密瓜而死亡；統計顯示，我國今年共有12例李斯特菌感染事件，但均為個案，並無群聚事件。醫師提醒，感染李斯特菌可能導致孕婦流產，或讓免疫力差的族群引發敗血症，呼籲肉類食品一定要煮熟、食用蔬果前務必徹底洗淨。

我國自今年元旦起，將李斯特菌列為法定傳染疾病，衛福部疾管署也於1月6日，公布首例確定病例；疾管署副署長莊人祥說，最新統計顯示，國內今年共累計12例李斯特菌感染事件，均為個案遭感染，並沒有任何群聚事件。

澳洲近來出現數人因吃到遭李斯特菌汙染的哈密瓜、進而死亡的事件。衛福部食藥署表示，李斯特菌對環境適應性強，廣泛存於自然界中，中毒案件雖少，但死亡率高「可達30~35％」，此外，一旦感染，老人、免疫不全等族群，易引發敗血症和腦炎，具有致死可能，也易造成孕婦流產或死胎。

林口長庚臨床毒物中心主任顏宗海說，李斯特菌的主要傳染途徑是「食品」，生菜沙拉、即食食品、加工肉類製品等都是易受感染的食品。他強調，要預防感染，肉類食品務必要煮熟，蔬菜、水果要下肚前，也一定要清洗乾淨，料理時，生熟食得分開，由於蔬果常常不會加熱食用，若和肉品共用砧板、刀具，很容易交叉感染。

莊人祥補充，據了解，澳洲遭污染的哈密瓜已經下架，也沒有流入台灣；他強調，由於李斯特菌會存在於自然界，代表有可能存在於水果外皮，民眾處理水果前，若能確實將外皮洗淨，再用同樣也洗淨的刀具去切，能有效預防感染。

(中時)

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