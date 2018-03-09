5公尺高台灣犬泥雕揭幕 田中窯捏陶大賽17日登場

彰化縣田中窯的5米高台灣土狗泥雕亮相，也為2018GoGo旺捏陶大賽暖場。（鐘武達攝）

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80名明禮國小小朋友在台灣土狗泥雕下方進行陶藝創作。（鐘武達攝）
小朋友創作的狗作品，像是長出豬耳朵。（鐘武達攝）
田中窯5米高台灣狗泥雕亮相，也為2018GoGo旺捏陶大賽揭開序幕。（鐘武達攝）

彰化「2018GoCo旺捏陶大賽」17日將在「田中窯創意園區」旺旺登場，鎮長謝文賢、縣府機要祕書陳金哲與彰化縣自強獅子會長葉志誠9日主持5米高台灣土狗泥雕意象揭幕，也為活動拉開序曲，廣邀各界為參賽的175所學校小朋友加油，欣賞他們的創意。

「田中窯」緊鄰高鐵彰化站，是台灣工藝之家葉志誠所創立，也是葉志誠培育陶藝人才的基地，他為推廣藝術教育並落實生活美學，今年結合縣政府、鎮公所首度舉辦全縣「萬人捏陶大賽」，熱鬧可期。

為了迎接即將登場的萬人捏陶大賽，葉志誠創作5公尺高的台灣土狗泥雕作品9日搶先亮相，現場還邀請到田中鎮明禮國小的80名小朋友，仰望著台灣土狗泥雕現場捏製「汪汪」的雕塑作品，「大狗」當前，小朋友都覺得很有趣 。

小朋友天真的想像力很豐富，當場捏塑出的狗作品各式型態都有，包括臘腸狗、哈巴狗，甚至還有「汽車狗」，有的還長出1對豬耳朵，天馬行空，超有創意。

文化深耕，從小開始！葉志誠說，17日的萬人捏陶大賽，參賽學生來自175所學生，創作主題是「狗年」，作品均會透過專業評審選出優勝者公開表揚。他強調，這是彰化縣首次舉辦萬人捏陶比賽，未來將擴大到全國。

田中鎮長謝文賢、縣府機要祕書陳金哲與出席的縣議員劉景滄、蕭淑芬也期許，要將田中打造成為文創大鎮。

(中時)

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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