心血管患者高危險群 天冷胸悶切勿輕忽

2018年03月09日 15:17 中時 謝瓊雲

衛福部立彰化醫院心臟內科主任何東錦提醒，天氣乍暖還寒，高危險群要小心提防心肌梗塞導致猝死。（謝瓊雲翻攝）

醫院檢查發現李婦的心臟冠狀動脈已經百分之百阻塞，幸好及時進行心導管手術，救回一命。(謝瓊雲翻攝)

心肌梗塞發作一瞬間、生死不同命！患有高血壓的64歲婦人與正值壯年的39歲男子上周皆因胸悶不久後隨即引發心肌梗塞，婦人在醫院檢傷時陷入昏迷緊急手術搶救後挽回一命；男子則在家中倒下，送醫時已回天乏術。

天氣乍暖還寒，高危險群胸悶勿輕忽。64歲李姓婦人日前因突然胸悶，由家人陪同至彰化醫院掛急診，沒想到在檢傷時就突然昏迷，量測不到血壓、心跳，情況危急。

在電擊搶救恢復心跳後，緊急將李婦送進開刀房進行心導管手術，打通已百分之百阻塞的心臟冠狀動脈血管、裝上支架，住院3天即迅速復原出院回家。時隔2天，39歲王男命運則大不同，同樣因溫差太大胸悶不適，並未按時服用高血壓藥又隱忍不適，半小時後在家中倒下，救護車抵達時就已沒了生命徵象，送往醫院仍回天乏術、急救無效。

急診醫師吳竣維說，如果李姓婦人是在家中就沒了心跳，就算救護車飛奔到醫院可能也難救回。李婦胸悶馬上到院急診，救了自己一命；王姓則是未能及早就醫，留下遺憾。他強調，不少心肌梗塞患者在發病30分鐘內猝死，近日的這兩起個案顯示，搶救時間是最重要的。

心臟內科主任何東錦表示，天氣寒冷容易引發心肌梗塞，尤其冬春或秋冬季節交替之際，氣候忽冷忽熱更增加心血管負擔、引發心肌梗塞，讓人猝不及防。他呼籲高危險族群只要感覺胸悶、胸痛、呼吸急促、冒冷汗，一定要馬上就醫，若是引發心肌梗塞，稍有延遲就很危急。

何東錦說，心肌梗塞是因為心臟冠狀動脈突然阻塞，導致供給心肌血流中斷，心肌缺血缺氧而壞死，易引起心室顫動而猝死；有些人在心肌梗塞發生前沒有症狀，甚至有人是以肚子痛等非典型症狀呈現，難以防範，呼籲高危險群自己要提高警覺，三高患者要按時服藥，抽菸者戒菸、肥胖者減重。

彰化醫院院長謝文淮指出，去年5月急診室改組，急診醫師都是從長庚及中山等醫學中心禮聘而來，急救經驗豐富，心導管室也是24小時待命，為心肌梗塞患者做最快速的治療。

(中時)