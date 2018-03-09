心血管患者高危險群 天冷胸悶切勿輕忽

彰化醫院心臟科醫師何東錦說明婦人心臟冠狀動脈血管阻塞情況危急。(謝瓊雲翻攝)

友善列印
中時
衛福部立彰化醫院心臟內科主任何東錦提醒，天氣乍暖還寒，高危險群要小心提防心肌梗塞導致猝死。（謝瓊雲翻攝）
醫院檢查發現李婦的心臟冠狀動脈已經百分之百阻塞，幸好及時進行心導管手術，救回一命。(謝瓊雲翻攝)

心肌梗塞發作一瞬間、生死不同命！患有高血壓的64歲婦人與正值壯年的39歲男子上周皆因胸悶不久後隨即引發心肌梗塞，婦人在醫院檢傷時陷入昏迷緊急手術搶救後挽回一命；男子則在家中倒下，送醫時已回天乏術。

天氣乍暖還寒，高危險群胸悶勿輕忽。64歲李姓婦人日前因突然胸悶，由家人陪同至彰化醫院掛急診，沒想到在檢傷時就突然昏迷，量測不到血壓、心跳，情況危急。

在電擊搶救恢復心跳後，緊急將李婦送進開刀房進行心導管手術，打通已百分之百阻塞的心臟冠狀動脈血管、裝上支架，住院3天即迅速復原出院回家。時隔2天，39歲王男命運則大不同，同樣因溫差太大胸悶不適，並未按時服用高血壓藥又隱忍不適，半小時後在家中倒下，救護車抵達時就已沒了生命徵象，送往醫院仍回天乏術、急救無效。

急診醫師吳竣維說，如果李姓婦人是在家中就沒了心跳，就算救護車飛奔到醫院可能也難救回。李婦胸悶馬上到院急診，救了自己一命；王姓則是未能及早就醫，留下遺憾。他強調，不少心肌梗塞患者在發病30分鐘內猝死，近日的這兩起個案顯示，搶救時間是最重要的。

心臟內科主任何東錦表示，天氣寒冷容易引發心肌梗塞，尤其冬春或秋冬季節交替之際，氣候忽冷忽熱更增加心血管負擔、引發心肌梗塞，讓人猝不及防。他呼籲高危險族群只要感覺胸悶、胸痛、呼吸急促、冒冷汗，一定要馬上就醫，若是引發心肌梗塞，稍有延遲就很危急。

何東錦說，心肌梗塞是因為心臟冠狀動脈突然阻塞，導致供給心肌血流中斷，心肌缺血缺氧而壞死，易引起心室顫動而猝死；有些人在心肌梗塞發生前沒有症狀，甚至有人是以肚子痛等非典型症狀呈現，難以防範，呼籲高危險群自己要提高警覺，三高患者要按時服藥，抽菸者戒菸、肥胖者減重。

彰化醫院院長謝文淮指出，去年5月急診室改組，急診醫師都是從長庚及中山等醫學中心禮聘而來，急救經驗豐富，心導管室也是24小時待命，為心肌梗塞患者做最快速的治療。

(中時)

死亡率高達3成！不只吃哈密瓜有… 中午不能拔牙？這4大疾病需要「…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。