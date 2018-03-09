MLB》退休後要幹嘛？鈴木一朗：我會死

2018年03月09日 15:13 中時電子報 盧品青

王貞治曾說：「美國的棒球生於春天，死於秋天。日本的棒球與冬天不可分割，如同一個人的心靈與身體。」ESPN雜誌指出日本人對待棒球的態度與美國大不相同，他們打棒球不是為了好玩，而是視同生命。

44歲的鈴木一朗從小學三年級到現在，他對棒球從沒有一天懈怠。而且一朗拒絕別人的施捨，他要打球，他就必須在場上有所建樹。他非常擔心沒球可打，但他更痛恨自己在場上表現不好，他不是那種有球打就很開心的樂天派，他是務求做到最好的完美主義者。

2009年經典賽冠軍戰，鈴木一朗6打數4安打，包括延長10局上2打點關鍵安打，助日本打敗南韓摘冠，被譽為經典賽史上最偉大的時刻。

然而一朗在經典賽之後就因壓力過大而胃穿孔，水手的隊醫禁止他上場，但是一朗不聽。醫生坐下來對一朗說明事情的嚴重性，若他抱病上陣可能有性命之虞。一朗聽了之後紋絲不動，只回答：「我願意拚拚看。」該季他繳出225支安打，連霸美聯安打王。

棒球與性命，一朗毫不考慮選擇棒球。他的妻子弓子回憶，即使一朗在大聯盟寫下許多傲人成績，但他絕不肯接受失敗，他甚至會因打擊陷入低潮而在睡夢中流淚。

2012年一朗轉隊到洋基，他們在很短的時間內就發現一朗跟其他人不一樣。某天一朗跑去告訴內場經理：「有人動過我的置物櫃。」一朗表示他的球棒被移動了幾吋，跟他原來擺放的位置不一樣。

經理有點傻眼，他向一朗解釋，這可能是職員幫忙更換乾淨衣物的時候不小心碰到。但一絲不苟的一朗表示：「我不能接受這種事。」後來經理只好要求職員，必須在一朗在場時才能幫他更換。

一朗會自己把置物櫃前的地板擦乾淨，上場前一定要把球具和鞋子刷個一遍，這是他少棒以來的習慣。他對棒球的癡迷連隊友都很清楚，之前在馬林魚同隊的迪戈登(Dee Gordon)說：「我希望一朗能永遠打下去，因為我知道他不打球就會死了。」

「打到50歲？請各位聽明白了，我是說至少要打到50歲。」一朗前日在回歸水手隊時表示，他要打到站不起來為止。在美國沒球打，他也會返回日職的歐力士繼續打，如果有一日他必須結束棒球生涯，他希望自己能就此消失在眾人眼前。

大家都希望這位棒球英雄可以有一個悠閒愉快的退休生活，但是對於把棒球視為生命的一朗，他的「冬天」可能永遠不會結束(When Winter Never Ends)。

(中時電子報)