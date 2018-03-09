有山有海超夢幻！東北角打卡5熱點揭密 網友狂讚超好拍

2018年03月09日 15:08 中時電子報 簡怡欣 文／樂時尚 廖宇綺 Haohao、編輯

喜歡遊山玩水的朋友們，在市區找不到樂子的時候，不妨往東北角前進吧！因為台灣的東北角祕境非常多，而且每個都美到讓人直呼不可思議，這次Styletc就精選出網路上討論度相當高的5大打卡聖地，讓我們一起出發旅行，為假期劃上完美句號吧！

「農禪寺」曾經得過台灣建築首獎，來到這裡彷彿能放下喧擾，享受莊重和寧靜（圖／Styletc樂時尚）

1、農禪寺 水月道場

在社群網站上滑到還以為是國外景點呢！「農禪寺」曾經得過台灣建築首獎，裡面的「水月道場」因「空中花，水中月」才有此名，相當詩情畫意，每當大殿倒影在水面上，真的美到讓人嘆為觀止。來到這裡彷彿能放下喧擾，享受莊重和寧靜，宛如給心靈放鬆的殿堂。兩旁還有長廊設計成不對稱，讓光影能在牆上展現出特殊的美感。不過，切記入寺請遵守禮儀！

地址：台北市北投區大業路65巷89號

當你抵達時，神祕海岸景色一定會讓你感到非常值得！（圖／Styletc樂時尚）

2、神祕海岸

聽到「神祕」兩字是不是就激起你的好奇心呢？要走到最主要的岩石上拍美照，路途有些艱辛，而且還有許多海蟑螂，可以充分體驗到上山下海的感覺。但是當你抵達時，這景色一定會讓你感到非常值得！

地址：新北市金山區水尾魚港

3、不厭亭

「不厭亭」壯麗的山景，吸引不少廣告到此取景（圖／Styletc樂時尚）

「不厭亭」壯麗的山景，吸引不少廣告到此取景，同時也是攝影愛好者的祕密景點！不論四季都很「上相」的祕境，彷彿自己在萬物之上，鳥瞰一切，完全給人心曠神怡的感覺。

地址：新北市雙溪區瑞雙公路

4、阿根納造船廠

「阿根納造船廠」像不像西洋電影裡會有的決鬥場景呢？（圖／Styletc樂時尚）

「阿根納造船廠」像不像西洋電影裡會有的決鬥場景呢？（圖／Styletc樂時尚）

「阿根納造船廠」像不像西洋電影裡會有的決鬥場景呢？雖然這裡目前處於廢墟狀態，但依舊吸引許多攝影愛好者前來拍攝。切記，因為這裡無人看管，前來拍攝意境照時，要特別留意鋼骨外的危險，美景與安全都要兼顧！

地址：基隆市中正區正濱路海濱里116巷內

5、燭臺雙嶼

「燭臺雙嶼」有著淒美的「夫妻石」故事，這裡有一個圓型框景供大家拍照打卡，可以將雙嶼拍得小巧可愛。另外，不少人到這都會玩「SUP」，一項入門很快也很好操控的水上設施，讓你可以站立或躺在划槳板上，靠近燭台雙嶼，好好近距離一窺大自然的鬼斧神工。

地址：新北市金山區磺港獅頭山公園的中正亭

(中時電子報)