雲林縣府農業處副處長許永瑜諍言：菜價問題並未解決

2018年03月09日 15:28 中時 周麗蘭

16日將退休的許永瑜直言，北農8日菜價維持平盤是政府護盤成功才穩住，雲林縣的努力不可忽視，但未來不可能每天如此。（周麗蘭攝）

北農8日開市平均價格 19.9元，守住農委會事前設定的目標價18元，看似風暴已過，雲林縣政府農業處副處長許永瑜憂心表示，8日是政府護盤成功，並非問題已經解決，雲林縣迄今耕鋤12.4公頃、每天20公噸的菜還在冷藏，未來政策怎麼走才是最重要的，不應以為沒事了。

許永瑜表示，北農8日平均交易價格19.9元、交易量2376公噸，看似蔬菜沒有爆量，價格也持平，但中央似乎未看到產地的努力才穩住盤勢，產地自救的努力不可忽視

許永瑜表示，縣長李進勇4日緊急應變，5日公布因應措施，對於已屆採收、具有商品價值的短期葉菜行耕鋤，每公頃補貼7萬5000元，截至8日已耕鋤12.4公頃，換算產量247公噸。

她說，為避免蔬菜一窩蜂上市，縣府也祭出預冷補助，每件補助15元，已有1000件共20公噸冷藏中；縣內工商團體包括台塑企業、雲林科技工業區廠商、正新輪胎有感於農民看天吃飯，共採購14公噸菜給員工，總計「去化」蔬菜285公噸。

許永瑜表示，「菜土」問題因護盤而穩住，希望中央不要誤會已經過關，以二崙鄉農會為例，8日運到台北農產運銷公司的蔬菜量自動少了兩成，才未造成爆量。

雲林府祭出的耕鋤補助措施到10日截止，未來三天仍有30公頃的菜要耕鋤，許永瑜表示，這是這幾天菜價平穩的幕後原因，但這些措施都只是權宜之計，杯水車薪，應該要記取教訓，未來最重要的還是農業政策，否則事後補救都要付出極大代價。

許永瑜16日將退休，她9日有感而發提出諍言，她表示擔任公務員無法隨心所欲暢所欲言，退休之後將回到自己的家鄉麥寮，繼續關心農業以一己棉薄之力貢獻所學和經驗，與農民站在第一線。

(中時)