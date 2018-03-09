《我六十，我任性》素人作家杜麗玉分享初老

素人作家杜麗玉出版實體書《我六十，我任性》，與大眾分享自身初老經驗。(林欣儀攝)

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老年時代來臨，如何面對「初老」成為許多民眾學習的課題，邁入耳順之年、長期耕耘網路寫作的「素人作家」杜麗玉，首次出版實體圖書《我六十，我任性》及《俄羅斯套娃》，除分享自身揮灑初老黃金歲月的經驗，也盼邀大家一起享受「快意人生，盡其在我」之感。

杜麗玉曾是美國一家中文學校校長，更因她優秀的涵養、獲選為聯合國教科組織國際舞蹈委員會「文學教育夢想大使」，多年來在網路發表創作，有才女之稱。

提到出書緣起，杜麗玉說，剛開始是有好友建議寫書，小兒子更全力支持，決定將多年來生活點滴與讀者分享，即便電子時代來臨，實體書籍趨於沒落，但「網路上寫的都還算是糊的，書卻是越翻越喜歡」，希望透過出版書籍引領大家回歸到翻書時代。

《我六十，我任性》散文集收錄杜麗玉許多人生經驗，她笑說，包括如何哄患有憂鬱症的母親、如何引導兩個高中時逢叛逆期離家出走的兒子，以及過往追星、追劇的經歷，都收錄在書籍中，內容包含親情、人生態度與對時事、病態現象的批判。

而對於「任性」，杜麗玉定義，許多人活動60初老年紀，卻不知該如何面對、迎接老年生活，以自己的觀感，60至70堪稱黃金年紀，少了工作、子女的束縛，更應聆聽自己的聲音、從心所欲不受影響，堪稱「香水人生」的小確幸。

(中時)

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