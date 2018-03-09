CPTPP完成簽署 我國爭取加入

友善列印
中時

「跨太平洋夥伴全面進步協定」（Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership，CPTPP）11個成員國8日在智利聖地牙哥完成簽署，外交部祝賀CPTPP成員國邁入亞太區域經濟整合新的里程碑。

CPTPP前身為「跨太平洋夥伴協定」（TPP），是一個高標準的自由貿易協定，在美國退出後，其餘11個成員國於106年11月間藉由暫停部分條款的生效，維持協定的完整性，促成此一劃時代的亞太區域經濟整合。

外交部指出，成員國當中日本、新加坡、馬來西亞及越南是我國前10大貿易夥伴，倘我國加入CPTPP，將有助於與區域內其他成員進一步成長與合作，共同促進亞太繁榮。

外交部表示，CPTPP有關新會員加入的條款，維持原TPP的精神，將於生效後接受任何國家或個別關稅領域申請加入。總統蔡英文及行政院長賴清德已指示各部會全力以赴，做好爭取參與CPTPP的準備。

外交部強調，我國樂見各國儘早完成國內批准生效程序，並開始接受包括臺灣在內的新會員加入，擴大經貿整合效益。外交部將持續向CPTPP成員展現我參與區域經濟整合的意願及努力，以爭取在適當時機加入CPTPP。

(中時)

雲林縣府農業處副處長許永瑜諍言… 蔡丁貴： 我今天若是蔣介石 他來…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。