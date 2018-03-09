蔡丁貴： 我今天若是蔣介石 他來噴我頭髮ok啦！

2018年03月09日 15:24 中時 曾薏蘋

自由台灣黨主席蔡丁貴今上午遭潑生髮劑。下午他出面說明，他說，「我今天若是蔣介石，他來噴我頭髮，ok啦」；自己不會提告，「大不了就是殺死我」。

蔡丁貴上午被噴生髮水後下午出面說明，對於噴生髮水的人指出，「這是在幫助你，你怎麼看？」蔡丁貴說，從某個角度講，也是在幫助台獨的聲勢，表示這人非常反對台獨。「一方面我同情他，統派已經走投無論，才會用這樣低階的手法」。

他呼籲一下，這些留在台灣要強迫台灣人被中國統一的中國人，現在與中國往來已經沒有禁忌，若認為中國必較好，應該自己回去就好，要在台灣自己生活，雖然比較小，沒有中國富裕，「但我們喜歡這樣生活，不要強迫我們被中國統治」。

他說，長期以來統派都是想透過恐嚇手段，讓他們內心恐懼，這種手法，他是會害怕，但不會去提告，不要在中華民國流亡政府的司法保護，因為他對流亡政府的司法沒有信心，應該台灣人民來保護我，「因為他們從來沒有保護台灣人民，所以現在提告，完全一點意義都沒」。

他指出，這是政治事件，不是單純法律問題，台灣人現在還是中華民國流亡政府的奴隸，包括民進黨執政得中華民國，都只是政權，現在是中華民國殭屍流亡政府，若沒有了解歷史現實，就會陷入自己矛盾狀態，中國的難民可以回去中國，不要繼續用難民惡奴欺主、軟土深掘、親門踏戶，七十一年了，「要回去就趕快回去，欠機票我來募款，送妳機票趕快回去」。

被問到是否有受到驚嚇？他說，事情有點突然，第一動作就是保護自己。不論是砸毀公投盟帳蓬，也不會提告，霸權砸毀言論自由的帳篷他會留在那，給台北市長柯文哲看，給全台灣人民看，給世界想要維護台灣民主的人看，七十一年來，中國政府的法西斯政權還在繼續二二八。

被用蔣介石棺木潑漆類比，他表示，他是活的人，是個人、是團體；年輕人噴蔣介石，蔣介石不是陵寢、不是帝王，是棺木，「我有花台灣流亡政府任何錢嗎？」這樣的思維，是站在中華民國殖民體制壓迫者的立場，這類比完全不適當，「我今天是蔣介石，他來噴我頭髮，ok啦」。

對於一連兩次開記者會被攻擊，他說，他人身安全上，太太比他還擔心，街頭本來都是放在心中的問題，他藉助聖經、馬丁路德及甘地故事勉勵自己，「最後大不了他就是殺死我，不然就暗槍把我打死，或許他打死我台灣人民才會真正了解到，台灣需要建立一個主權獨立的國家」。

他表示，會害怕，但願意承擔生命威脅，不會要求警方保護，「希望他們把我打死，沒有問題，不會反擊」，對於八百壯士，「我都跟他們說，要統一，就可以回去了，若為了年金，對自己的權益要堅持下去，不要三天兩天就回家」，自己的生命安全要自己照顧，不要為了爬牆自己掉下來，「我知道他們不是反年改，是反台獨，他們是輸不起，才會開始攻擊」，他不會擔心記者會被鬧場，公共秩序問題是警察的問題。

(中時)