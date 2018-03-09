金門軍民種樹綠美化 火燒埔再現盎然綠意

金門今天在南石滬公園旁林區舉辦植樹節活動，軍民近千人聯手種下肖楠、牛樟與龍柏等植栽約1400株。（李金生攝）

友善列印
中時
金門軍民首長和主管種樹綠美化，也為打造「海上公園」盡一分心力。（李金生攝）
陳福海縣長親手栽植一株龍柏，期待海岸林地展現精采新綠。（李金生攝）
曾經大火連燒2天2夜，煙灰瀰漫料羅海岸的林地，滿綴讓人賞心悅目的綠意。（李金生攝）
「我是綠化金門的小尖兵」小朋友認真鏟土模樣好可愛。（李金生攝）
「小樹苗快快長大」我會常常來看你喔！（李金生攝）
大家攜手打造金門海上公園，小朋友也開心加入綠化行列。（李金生攝）
陳福海縣長在植樹活動中，與國家幼苗開心站在一起。（李金生攝）
陳福海縣長頒獎表揚新春彩繪比賽優勝的小朋友。（李金生攝）
陳福海縣長頒獎表揚造林和綠美化工作績優個人和團體。（李金生攝）

金門縣府今（9）日在南石滬公園旁林區舉辦植樹節活動，軍民近千人聯手種下肖楠、牛樟與龍柏等植栽約1400株，期待這片在去年10月料羅發生火燒埔時，因為開闢防火巷阻止大火蔓延，移除原有植被的林地，再現盎然綠意和旺盛生機。

在金門縣長陳福海、金防部指揮官郝以知中將偕行政院金馬行政中心執行長翁明志、金門國家公園管理處長謝偉松等人率同軍民代表和學童培土植栽下，這塊曾經大火連燒2天2夜，煙灰瀰漫料羅海岸的林地，滿綴讓人賞心悅目的綠點，1400餘株蒼翠小樹隨風搖曳，展現浴火蛻變的精采新姿。

金門縣林務所指出，今天先行栽種肖楠、牛樟與龍柏等約1400株外，後續還可再栽種600餘株，未來除可提升地區海岸林多樣性與森林綠覆率，達成復育造林目的，同時也兼具防風定沙、水源涵養、固碳綠化及增加景觀美質效果。

活動現場另頒發證書給通過60小時的樹保課程，獲得「ISA國際樹藝師」認證考試合格人員黃志斌、曹立松、鄭阿翠、李振綱、李卓翰及洪舉光等6人，期待在他們成為地區林業與樹木保育生力軍後，為邁入新時代的綠化金門帶來新貌。

縣府也表揚綠美化績優社區及學校人員，特別感謝旅台金門同鄉會捐款認養種植在環島南路料羅圓環至林兜與環島北路高陽路口至金沙二號橋之間的樹木，以及許多鄉親無償提供土地，讓公部門順利進行綠美化。

同時，今年金門馬拉松發起選手種樹做公益，獲218位跑友共襄盛舉認捐樹苗，也在今天活動中栽種入土，讓2項大型活動顯得更有意義。

(中時)

他被正妹店員告白卻一秒悲劇 網… 台灣什麼用品最便宜？答案CP值爆…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。