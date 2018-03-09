金門軍民種樹綠美化 火燒埔再現盎然綠意

2018年03月09日 15:49 中時 李金生

金門軍民首長和主管種樹綠美化，也為打造「海上公園」盡一分心力。（李金生攝）

陳福海縣長親手栽植一株龍柏，期待海岸林地展現精采新綠。（李金生攝）

曾經大火連燒2天2夜，煙灰瀰漫料羅海岸的林地，滿綴讓人賞心悅目的綠意。（李金生攝）

「我是綠化金門的小尖兵」小朋友認真鏟土模樣好可愛。（李金生攝）

「小樹苗快快長大」我會常常來看你喔！（李金生攝）

大家攜手打造金門海上公園，小朋友也開心加入綠化行列。（李金生攝）

陳福海縣長在植樹活動中，與國家幼苗開心站在一起。（李金生攝）

陳福海縣長頒獎表揚新春彩繪比賽優勝的小朋友。（李金生攝）

陳福海縣長頒獎表揚造林和綠美化工作績優個人和團體。（李金生攝）

金門縣府今（9）日在南石滬公園旁林區舉辦植樹節活動，軍民近千人聯手種下肖楠、牛樟與龍柏等植栽約1400株，期待這片在去年10月料羅發生火燒埔時，因為開闢防火巷阻止大火蔓延，移除原有植被的林地，再現盎然綠意和旺盛生機。

在金門縣長陳福海、金防部指揮官郝以知中將偕行政院金馬行政中心執行長翁明志、金門國家公園管理處長謝偉松等人率同軍民代表和學童培土植栽下，這塊曾經大火連燒2天2夜，煙灰瀰漫料羅海岸的林地，滿綴讓人賞心悅目的綠點，1400餘株蒼翠小樹隨風搖曳，展現浴火蛻變的精采新姿。

金門縣林務所指出，今天先行栽種肖楠、牛樟與龍柏等約1400株外，後續還可再栽種600餘株，未來除可提升地區海岸林多樣性與森林綠覆率，達成復育造林目的，同時也兼具防風定沙、水源涵養、固碳綠化及增加景觀美質效果。

活動現場另頒發證書給通過60小時的樹保課程，獲得「ISA國際樹藝師」認證考試合格人員黃志斌、曹立松、鄭阿翠、李振綱、李卓翰及洪舉光等6人，期待在他們成為地區林業與樹木保育生力軍後，為邁入新時代的綠化金門帶來新貌。

縣府也表揚綠美化績優社區及學校人員，特別感謝旅台金門同鄉會捐款認養種植在環島南路料羅圓環至林兜與環島北路高陽路口至金沙二號橋之間的樹木，以及許多鄉親無償提供土地，讓公部門順利進行綠美化。

同時，今年金門馬拉松發起選手種樹做公益，獲218位跑友共襄盛舉認捐樹苗，也在今天活動中栽種入土，讓2項大型活動顯得更有意義。

(中時)