清明離島加班機 12日上午開放訂位

2018年03月09日 15:49 中時 陳祐誠

4月份清明節5天連續假期，是繼今年農曆春節後天數最多的假期，交通部民航局表示，熱門的離島返鄉班機，已協調航空公司規畫加班機，訂於107年3月12日上午9時起，受理民眾電話訂位及網路訂位、購票。

民航局表示，根據目前訂位情況，以4月4日台灣往澎湖及金門，4月8日澎湖及金門往台灣的需求較高，航空公司已規劃增開澎湖航線6架次（含放大機型）、提供888個座位數；金門航線2架次（含放大機型）、提供228個座位數，總共1116個座位數，民眾如有需求，可自行洽詢航空公司訂位。

民航局強調，鑒於2015年以來於3天以上連續假期在機票上加註「限當日當班次」、「逾期作廢」之使用限制，已使有限的空運資源獲得更有效之利用，旅客訂位後未搭乘之比例明顯降低，因此今年清明節連續假期會比照實施，於尖峰時段4月3日至4月6日台灣出發至離島方向，以及4月6日至4月9日離島出發回台灣方向的機票上，加註「限當日當班次」、「逾期作廢」之使用限制。

民航局提醒，旅客訂位後應於航空公司規定期限內完成開票，以確保自身權益，如因故無法搭乘原訂航班時，務必於航班起飛前通知航空公司取消訂位，並至原開票處依原機票規定辦理退票，以維護自身之權益。

(中時)